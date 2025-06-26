NBA／新核心正式降臨 獨行俠狀元籤選入杜克前鋒佛雷格

2025年NBA選秀會今天在籃網隊主場巴克萊中心舉行首輪選秀，其中手握狀元籤的獨行俠隊，無意外的選入來自杜克大學的超級新人佛雷格（Cooper Flagg），讓他成為繼2003的詹姆斯（LeBron James）後，史上第二年輕的選秀狀元。

NBA選秀會今年從日前的樂透籤選秀由獨行俠以極低機率獲得狀元籤開始就話題不斷，最終獲得前五順位的球隊也分別為獨行俠、馬刺、76人、黃蜂與爵士。

其中獨行俠在季中交易大限將球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）無預警交易出去後，讓球迷對於球團高層的決定表達高度不滿，不過這樣的局面也在獨行俠抽中狀元籤後出現變化。

今天獨行俠也在首輪第一順位無意外的唱名了來自杜克大學的前鋒佛雷格，讓年僅18歲的佛雷格成為史上第二年輕的選秀狀元，僅次於2003年狀元郎詹姆斯，也中斷過去兩年選秀狀元都被非美籍球員拿下的紀錄。

對於佛雷格加入獨行俠，甚至可能成為這支球隊的未來核心，詹姆斯在近日錄製節目時也給予佛雷格高度評價，並認為佛雷格的菜鳥球季就將有湯普森（Klay Thompson）、戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving）等名人堂等級隊友，而且還有名人堂級的教練基德（Jason Kidd）協助他，無疑是有相當好的起步。

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