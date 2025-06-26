NBA／范弗利特另續2年5000萬美元合約 火箭添薪資彈性空間

先前已經傳與休士頓火箭有續約共識的後衛范弗利特（Fred VanVleet），在球團確定放棄下季價值4490萬美元的球隊選項，據報導，雙方已經達成兩年5000萬美元的續約協議，其中第2年為球員選項。

范弗利特的經紀人是知名的保羅（Rich Paul），新合約也是由他協助完成。這項協議讓火箭在未來一年擁有更大的薪資彈性，而范弗利特也有機會於2026年再次進入自由市場，屆時預期聯盟整體薪資空間將大幅成長。

消息人士指出，雙方皆看好合作關係可望延續至兩年期合約之外。

本季養成收到效果的火箭，一舉拿下西區第2名席次，終結長達4季的季後賽空窗期，儘管首輪7戰不敵勇士，但火箭已經展現十足的未來性。

為了延續這股氣勢，火箭休賽季積極出手，端出頂級合約與總教練尤多卡（Ime Udoka）完成長期續約；之後再和中鋒亞當斯（Steven Adams）達成3年3900萬美元的延長合約。近日更是與太陽進行重磅交易，換來聯盟頂尖球星杜蘭特（Kevin Durant）；而重新和31歲的范弗利特換約，則是讓球隊擁有更大的空間用在後續補強。

范弗利特在2019年隨多倫多暴龍奪下總冠軍，2023年夏天加盟火箭後，迅速為這支年輕球隊注入經驗與組織能力。2024-25年球季，范弗利特場均攻下14.1分、創下自2018-19年以來新低，但在季後賽表現強勢，場均得分提升至18.7分；特別是最後4場比賽，范弗利特場均飆出24.3分，投籃命中率高達56%，三分球命中率更達到驚人的64%。

范弗利特以強硬防守著稱，進攻端則仰賴持球組織與大量三分出手，上季平均每場出手7.7次三分球，然而，他的整體命中率仍不穩定，上季投籃命中率再次跌破4成，這是他生涯第4次出現這種情況。

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