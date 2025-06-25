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NBA／波爾2問題將被放大 ESPN交易評級：鵜鶘C-、巫師B+

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾（Jordan Poole）。 美聯社
波爾（Jordan Poole）。 美聯社

鵜鶘隊今天用麥凱倫（CJ McCollum）、歐林尼克（Kelly Olynyk）以及二輪籤，向巫師隊換來波爾（Jordan Poole）、比伊（Saddiq Bey）以及今年第二輪第40順位。ESPN評級這筆交易，鵜鶘得到C-的低評價，巫師則獲得B+好評。

報導指出，鵜鶘透過這筆交易省下600萬美元薪資，可使用大部分的中產條例，不觸發豪華稅。這筆交易的核心是鵜鶘賭波爾能再次成為有競爭力球隊的貢獻者。波爾2022年效力勇士隊時，季後賽場均17分，真實命中率高達65.4%，但自從與格林（Draymond Green）爆發肢體衝突後，不再是同一個球員。

波爾後來被交易到巫師，第一個賽季表現慘淡，本季狀態回穩，繳出生涯新高的38%三分球命中率38%，場均20.5分。波爾在一支年輕球隊中，防守漏洞與進攻單一問題並不明顯，但這些在鵜鶘這種目標重返季後賽的球隊中，將會被放大檢視。

鵜鶘希望擺脫傷病問題重返季後賽，最大變數是今年2月阿基里斯腱撕裂的墨瑞（Dejounte Murray），他預計缺席2025-26賽季部分時間。因此波爾是鵜鶘先發控衛最合適人選。ESPN認為，除非鵜鶘善用中產條例補強，否則與留下麥凱倫相比是退步。

鵜鶘原本能等麥凱倫最後一年合約到期後再調整陣容，但現在波爾合約多1年，假設仍選擇留下威廉森（Zion Williamson），那2026-27賽季鵜鶘可能又要逼近豪華稅門檻。

麥凱倫。 路透
麥凱倫。 路透

巫師新賽季外線三人組是麥凱倫、米道頓（Khris Middleton）與史馬特（Marcus Smart），ESPN認為這3名球員明年交易大限後應該都不會留在巫師，球隊會繼續蒐集未來資產。

麥凱倫和歐林尼克的到期合約，讓巫師休賽季多4000萬美元薪資空間。這筆交易雖然沒直接幫巫師獲得未來資產，但可以透過後續交易或薪資空間，幫巫師進一步補強。

巫師是全聯盟未來薪資結構最乾淨的球隊。2026-27賽季除基斯佩特（Corey Kispert）之外（4年5400萬美元），所有球員合約不是新人約就是低於300萬美元的合約。

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鵜鶘 巫師 Jordan Poole

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