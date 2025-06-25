NBA／姪子涉嫌派對下藥性侵 哈登本人也列被告

快艇隊「大鬍子」哈登（James Harden）意外捲入自己姪子的性侵案。據美媒報導，哈登被提起民事訴訟，理由是他應對自聘保全人員的行為承擔間接責任，這起訴訟緣由是始於哈登姪子布萊克本（Justin Armani Blackburn）新年派對上的性侵案。

事件發生在哈登休士頓住處的新年派對上，原告瓦特利（Marisa Watley）稱，當時跟2位女性友人先是在脫衣舞俱樂部待一陣子後，再參加哈登的新年派對，隨後被邀請進入哈登的「工作室」，布萊克本給他們飲料後，3人便昏迷。

瓦特利提到，接著布萊克本進行性侵，當時他意識不清，過程中驚醒，當下半夢半醒。事發後，除了瓦特利以外的2位女性友人被保全帶離現場，只剩下瓦特利。2位女性友人隨後聯繫上瓦特利的姊姊，瓦特利的姊姊向保全提供瓦特利的照片，但保全說房裡的人不是瓦特利。

瓦特利在聲明中指出：「我一直不能理解為什麼哈登的保全那天會這樣做，想到這一切有可能被及時阻止，我感到相當心痛。我希望這起訴訟能夠促使保全人員在女性身處危險時，更負責任地行動。」哈登的經紀人目前拒絕評論此事。

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