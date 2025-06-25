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NBA／飲食控制+有氧運動 美媒曝唐西奇休賽季成功大幅減重

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 美聯社
唐西奇。 美聯社

唐西奇Luka Doncic）今年2月被獨行俠隊交易至湖人隊，體重問題也成為外界關注焦點。據傳唐西奇休賽季積極訓練，已成功大幅減重。

據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）報導，唐西奇休賽季非常投入體能訓練，已經成功大幅減重，並嚴格進行飲食控制和有氧訓練。與以往不同，他暫停一個月球場訓練，專注調整身體狀況。

從最近公開的照片來看，唐西奇明顯變瘦不少，現在他已重啟球場訓練，與斯洛維尼亞國家隊一同備戰今年8月底登場的歐洲籃球錦標賽。

唐西奇被交易湖人震驚全聯盟，當時有報導指出，獨行俠擔心唐西奇的體重問題。湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）日前也在節目上說重話，「不應該還要我們提醒你保持體能，身為超級球星，這是你自己該意識到的。這會是湖人非常關鍵的一季，休賽季也一樣重要，必須變得更好，並以總冠軍為目標，總冠軍賽會告訴你休賽季該做哪些調整。」

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湖人 唐西奇 Luka Doncic

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