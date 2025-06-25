NBA／厄文最快明年1月復出 獨行俠有意保羅等4名後衛

厄文（Kyrie Irving）今年3月遭遇左膝前十字韌帶撕裂傷勢，ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）提到，厄文最快明年1月就能傷癒復出，獨行俠將用迷你中產補強後衛，鎖定保羅（Chris Paul）等4名資深球員。

厄文接受ESPN訪問時表示，決定長留獨行俠是因為雙方都有強烈承諾，他想在達拉斯建立屬於自己的傳奇，並相信自己傷癒後球隊有能力爭冠。

厄文不執行原本合約1年4300萬美元的球員選項，改簽起薪較低的3年1.19億美元合約，讓獨行俠團隊薪資降到第二層豪華稅線下，獲得570萬美元的迷你中產。

獨行俠將用迷你中產補強後衛，目標包含保羅、羅素（D'Angelo Russell）、施羅德（Dennis Schroder）和波格登（Malcolm Brogdon）。

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