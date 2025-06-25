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NBA／市長宣布亞歷山大是雷霆GOAT 維金斯激情演講炒熱氣氛

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆在高溫下進行冠軍遊行，亞歷山大(中)索性脫掉上衣發表演說。 美聯社
雷霆在高溫下進行冠軍遊行，亞歷山大(中)索性脫掉上衣發表演說。 美聯社

雷霆隊今天在38度高溫下舉辦冠軍遊行，MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）沒穿上衣，腰間繫著加拿大國旗襯衫，把歐布萊恩金盃帶到柵欄邊，給球迷們近距離享受喜悅。奧克拉荷馬市長霍特（David Holt）直呼，亞歷山大是雷霆的GOAT（史上最佳）。

霍特在遊行中宣布7月30日是亞歷山大日，其他球員們也有專屬的日子。霍特還說亞歷山大是雷霆隊史最佳，意味著他認為亞歷山大已超越衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和杜蘭特（Kevin Durant）。

「哇！真的非常感謝你們。」亞歷山大在遊行中對著群眾說，「永遠不要忘記這一刻，人生這種時刻並不常有，我們真的很愛你們。」

中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）的兒子在頒獎時睡著的模樣引發討論，不過哈爾特斯坦透露自己奪冠後已經36小時沒睡著，「這一切太不可思議了。能和家人、整個社區一起經歷這刻，真的非常特別。」

維金斯（Aaron Wiggins）則用充滿激情的演講炒熱現場氣氛，他回憶起自己以第55順位進入NBA，加入一支當時只贏24場比賽的球隊。

「曾經有人說我們是NBA的黑洞。」維金斯說，「4年後當他們提起雷霆隊，提起老闆班奈特（Clay Bennett）、總管普雷斯帝（Sam Presti）、總教練戴格諾（Mark Daigneault），還有你們每位在場的球迷，他們現在必須加上一句，你們是NBA總冠軍！」

奧克拉荷馬市場(中)發表演說，雷霆4球員在旁陪伴。 美聯社
奧克拉荷馬市場(中)發表演說，雷霆4球員在旁陪伴。 美聯社

雷霆隊兩個J-威廉斯捧著冠軍金盃。 美聯社
雷霆隊兩個J-威廉斯捧著冠軍金盃。 美聯社

哈特斯坦本季才加入雷霆就奪冠，成為名符其實的冠軍拼圖！ 美聯社
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奧克拉荷馬市市長霍特。 路透
奧克拉荷馬市市長霍特。 路透

雷霆教頭在遊行車上向球迷打招呼。 路透
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維金斯上台發表演說炒熱氣氛。 路透
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雷霆球迷歡慶封王！ 路透
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雷霆 Shai Gilgeous-Alexander Russell Westbrook NBA季後賽 Kevin Durant

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