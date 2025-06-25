聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／市長宣布亞歷山大是雷霆GOAT 維金斯激情演講炒熱氣氛
雷霆隊今天在38度高溫下舉辦冠軍遊行，MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）沒穿上衣，腰間繫著加拿大國旗襯衫，把歐布萊恩金盃帶到柵欄邊，給球迷們近距離享受喜悅。奧克拉荷馬市長霍特（David Holt）直呼，亞歷山大是雷霆的GOAT（史上最佳）。
霍特在遊行中宣布7月30日是亞歷山大日，其他球員們也有專屬的日子。霍特還說亞歷山大是雷霆隊史最佳，意味著他認為亞歷山大已超越衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和杜蘭特（Kevin Durant）。
「哇！真的非常感謝你們。」亞歷山大在遊行中對著群眾說，「永遠不要忘記這一刻，人生這種時刻並不常有，我們真的很愛你們。」
中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）的兒子在頒獎時睡著的模樣引發討論，不過哈爾特斯坦透露自己奪冠後已經36小時沒睡著，「這一切太不可思議了。能和家人、整個社區一起經歷這刻，真的非常特別。」
維金斯（Aaron Wiggins）則用充滿激情的演講炒熱現場氣氛，他回憶起自己以第55順位進入NBA，加入一支當時只贏24場比賽的球隊。
「曾經有人說我們是NBA的黑洞。」維金斯說，「4年後當他們提起雷霆隊，提起老闆班奈特（Clay Bennett）、總管普雷斯帝（Sam Presti）、總教練戴格諾（Mark Daigneault），還有你們每位在場的球迷，他們現在必須加上一句，你們是NBA總冠軍！」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言