NBA／傳哈勒戴不爽被交易到拓荒者 塞爾蒂克2筆交易省53億
哈勒戴（Jrue Holiday）昨天被塞爾蒂克隊交易至拓荒者隊，據《The Heavy》記者布爾佩特（Steve Bulpett）報導，哈勒戴對被交易到拓荒者感到生氣。
塞爾蒂克隊休賽季為了避稅，先交易哈勒戴，今天再透過三方交易，將主力長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）送往老鷹隊。NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，塞爾蒂克完成這兩筆交易後，團隊薪資已在第二層豪華稅線下，預計省下1.8億美元稅金（約新台幣53億）。
現年35歲的哈勒戴合約還剩3年1.04億美元，去年出賽62場，平均得到11.1分，命中率44.3%，三分球命中率35.3%，表現與往年相比有所下滑。
布爾佩特引用消息人士說法，指出哈勒戴對他要去拓荒者感到生氣，「如果他最後真的留在那裡，我相信他還是會像以往一樣，展現職業精神，做出正面貢獻。但他對這筆交易並不開心，如果波特蘭有機會，卻不把他交易出去，我會很驚訝，因為他現在根本不想去那裡。」
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