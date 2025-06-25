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NBA／不排除交易約柯奇 金塊老闆談第二層豪華稅線

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇。 美聯社
約柯奇。 美聯社

約柯奇（Nikola Jokic）2023年幫助金塊隊奪下隊史首冠，擁有3座MVP，是當今聯盟最強中鋒。不過金塊老闆克倫克（Josh Kroenke）今天在記者會上提到，球隊在極端狀況下可能交易走約柯奇。

克倫克今天在記者會上談到第二層豪華稅線的議題，「去年夏天關於是否要續約凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）我們有過很多討論。我們其實沒被問過這點，這件事其實蠻有意思的，因為我們做了各種推演，分析如果留下他，在新規則（豪華稅）下會有什麼樣影響。」

克倫克講到交易約柯奇的可能，「對我們這支球隊來說，進入第二層豪華稅並不是會害怕的事。不過考量到我們的傷病史，某些規則確實需特別謹慎，一旦受傷的不是該受傷的人，情勢可能會很快演變成我不想去設想的局面，那就是交易15號（約柯奇）。」

聯盟去年針對豪華稅線設立新罰則，包含增加稅金及諸多交易限制，塞爾蒂克隊今年休賽季接連賣掉哈勒戴（Jrue Holiday）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），就是為了避開豪華稅，NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，塞爾蒂克這兩筆交易後，團隊薪資已在第二層豪華稅線下，預計省下1.8億美元稅金。

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金塊 Nikola Jokic

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