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NBA／籃網手握史上最多5首輪籤 選秀前夕可望再交易

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
籃網今天參與三方交易後，將在明天上午登場的選秀會中手握史上最多的5個首輪選秀權！ 美聯社
籃網今天參與三方交易後，將在明天上午登場的選秀會中手握史上最多的5個首輪選秀權！ 美聯社

籃網在今天傳出與塞爾蒂克、老鷹達成三方交易案，其中籃網將從老鷹手中獲得今年選秀會首輪第22順位籤，讓他們將在明天上午登場的選秀會中手握史上最多的5個首輪選秀權，這也讓他們被認為將有機會在選秀前繼續尋求交易的可能性。

今年在東區排名第12名無緣季後賽的籃網，過去幾年透過交易累積了不少選秀權作為重建的籌碼，而在今天波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的三方交易案中，籃網則是從老鷹手中獲得曼恩（Terance Mann）以及今年首輪第22順位選秀權，這也讓老鷹將在明天的選秀會中一口氣握有首輪第8、19、22、26與27和次輪第36順位選秀權，其中首輪5個選秀權更創下史上最多。

而ESPN也指出，儘管籃網在這筆三方交易案中，以吃下曼恩接下來3年約4700萬美元的合約為條件來獲得老鷹的首輪22號籤，但這對於擁有相當薪資空間的籃網來說並無太大影響，尤其曼恩在去年轉戰老鷹後表現回升，這也讓ESPN給予籃網A級的交易評價。

聯盟前一支在同年選秀會首輪選入4名以上球員的隊伍，為2009年的灰狼在第5順位選入盧比歐（Ricky Rubio）、第6順位弗林（Jonny Flynn）、第18順位勞森（Ty Lawson）、第28順位艾靈頓（Wayne Ellington），而聯盟自1985年來還不曾有球隊在首輪選4名以上球員的情況下，籃網也被認為將有很高機率在明天的選秀會前再度進行交易，甚至是透過龐大的薪資空間來進行補強。

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