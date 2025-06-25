NBA／厄文不執行球員選項 與獨行俠簽3年1.19億美元新合約

厄文（Kyrie Irving）今天不執行合約最後一年球員選項，與獨行俠隊簽下3年1.19億美元新合約，2027-28賽季有球員選項。

現年33歲的厄文今年3月遭遇左膝前十字韌帶撕裂傷勢，新賽季需休養一大段時間。厄文原本合約還剩1年4300萬美元的球員選項。

根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，厄文選擇不執行選項，並簽下一份均薪4000萬美元左右的新合約，雙方承諾長期合作。

獨行俠今年2月無預警交易走唐西奇（Luka Doncic）後，隨後又碰上傷兵潮，單核帶隊的厄文也因傷倒下。獨行俠最終無緣季後賽，但以1.8%機率神抽狀元籤，預計選進杜克大學球星佛雷格（Cooper Flagg）。

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