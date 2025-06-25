NBA／塞爾蒂克狂省豪華稅 波爾辛吉斯三方交易轉戰老鷹

積極尋求控制薪資和壓低豪華稅的波士頓塞爾蒂克，休賽季的動作持續不斷。根據《ESPN》報導，塞爾蒂克達成一筆三方交易，將中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）送往老鷹，繼續進行薪資與陣容調整。

這筆交易中，塞爾蒂克將波爾辛吉斯與一枚次輪選秀權送往老鷹；老鷹則把側翼曼恩（Terance Mann）與今年首輪第22順位送到籃網；籃網則回送前鋒尼恩（Georges Niang）與一個二輪籤給塞爾蒂克。

根據報導，此交易將使塞爾蒂克脫離第二層豪華稅門檻，為球隊未來薪資空間與操作彈性提供更大空間。

尋求衛冕的塞爾蒂克在季後賽走得跌跌撞撞，不僅第二輪就慘遭淘汰，陣中一哥前鋒泰托姆（Jayson Tatum）更遭遇跟腱撕裂重傷，預計將缺席整個2025-26年賽季，這讓球團必須重新思考如何調整陣容。

塞爾蒂克昨天才將老將控衛哈勒戴（Jrue Holiday）交易到拓荒者，換回具備三分外線能力且面臨到期合約的西蒙斯（Anfernee Simons），與兩個二輪選秀籤。

29歲的波爾辛吉斯本季僅出賽42場，場均繳出19.5分6.8籃板1.5阻攻，三分命中率41.2%；受到不知名病毒感染，波爾辛吉斯錯過大量比賽，甚至影響季後賽的發揮。

自2015年選秀會以第4順位被紐約尼克選中以來，波爾辛吉斯已在NBA征戰9季，累計501場比賽，生涯場均為19.6分7.8籃板1.8阻攻。波爾辛吉斯下季面臨合約年，年薪3073萬美元。

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