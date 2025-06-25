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NBA／波爾又被交易！將聯手鵜鶘威廉森 巫師收麥凱倫有助清薪資

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾(右)與防守的麥凱倫互換東家。 美聯社
波爾(右)與防守的麥凱倫互換東家。 美聯社

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，鵜鶘與巫師達成一筆涉及多人的交易案，鵜鶘將麥凱倫（CJ McCollum）、歐林尼克（Kelly Olynyk）以及一枚未來的二輪籤送往巫師，換來波爾（Jordan Poole）、比伊（Saddiq Bey）以及今年第二輪第40順位。

這筆交易對兩隊意義截然不同。巫師方面，選擇將正值巔峰期的波爾送走，改以有豐富經驗的麥凱倫領軍，後者合約將在本季結束後到期，歐林尼克也是如此，加上米道頓（Khris Middleton）、史馬特（Marcus Smart）、荷姆斯（Richaun Holmes）等人的到期合約，有助球隊在2026年騰出近1億美元的薪資空間，為往後的重建鋪路。

先前與溜馬交易換來今年首輪第23順位的鵜鶘，繼續透過交易機會年輕化陣容，引進擁有得分爆發力的波爾，以及潛力側翼比伊。

值得一提的是，兩人剛好都是26歲，與24歲的威廉森（Zion Williamson）、25歲的墨菲（Trey Murphy III）、26歲的瓊斯（Herbert Jones）相差無幾，可以構成同一梯隊的核心主力架構。

目前，鵜鶘手中握有今年首輪第7順位與第23順位；巫師除了原本的第6順位與第18順位外，因這筆交易再增加一枚第二輪第40順位，進一步強化選秀資產。

比伊今年賽季完全報銷。 路透社
比伊今年賽季完全報銷。 路透社

根據統計，麥凱倫上季為鵜鶘出賽56場，場均貢獻21.1分、3.8籃板與4.1助攻，是隊上穩定的外線攻擊手；歐林尼克則在20場比賽中繳出10.7分與5.9籃板，扮演稱職的替補前場。

至於轉戰鵜鶘的波爾，上季為巫師出賽68場並全數先發，是球隊頭號得分手，場均攻下20.5分、外帶3.0籃板、4.5助攻與1.3抄截。波爾下季年薪達3185萬美元，2026-27年賽季是合約最後一年，年薪為3404萬美元。

比伊因左膝前十字韌帶撕裂，整季報銷，但先前在老鷹與活塞時展現出一定的3D潛力，此外還有過單場轟進10記三分球狂砍51分的驚人得分表現。他的合約同樣走到2026-27年賽季，剩下兩年近1400萬美元薪資。

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