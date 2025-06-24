快訊

半年燒光逾半財產！老校長創業賠掉晚年 妻崩潰痛毆、兒失去理智

周六前慎防午後雷陣雨 周五起恐有熱帶低氣壓發展

影／板橋貨車「高速撞停紅燈4車」4騎士受傷1昏迷 驚悚畫面曝光

NBA／傳火箭不執行范弗利特球隊選項 考量彈性空間重新議約

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
范弗利特可能重新簽訂合約盼長留休士頓。 路透社
范弗利特可能重新簽訂合約盼長留休士頓。 路透社

火箭本季繳出52勝的成績，排名西區第二，成功重返季後賽，雖止步首輪，但球團隨後迅速出手補強。透過一筆震撼聯盟的重磅交易，火箭自太陽迎來頂級球星杜蘭特（Kevin Durant），代價則是送出格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks），以及今年選秀第10順位選秀權，外加5個未來二輪籤。

杜蘭特的加入無疑讓火箭戰力天花板再度升級，而球團目前也正積極補強圍繞杜蘭特的配角班底。擁有冠軍經驗的范弗利特（Fred VanVleet）即是這盤棋局中的關鍵一子。

根據《The Athletic》記者伊科（Kelly Iko）報導，火箭預計將不會執行范弗利特的球隊選項，為雙方在自由市場開啟後展開全新多年合約談判鋪路。這項戰略性操作有助於火箭隊爭取更大的財務彈性，以繼續打造具備爭冠實力的陣容。

范弗利特是在2013年休賽季加入火箭，為當時尚在重建中的年輕球隊帶來亟需的經驗。在他的後場指揮與總教練尤多卡（Ime Udoka）的攜手合作，搭配年輕潛力小將的養成，迅速將火箭從西區墊底蛻變為強權勁旅。

雖然范弗利特本季僅出賽60場，但他仍有場均14.1分5.5助攻3.7籃板的表現，即便外線命中率下滑，但他在休息室的領袖角色，以及組織能力、防守經驗，仍受到球團高層的肯定。

范弗利特當時是簽下3年1.3億美元的頂級合約，若執行最後一年合約，年薪將高達4490萬美元，薪資僅次於杜蘭特的5470萬美元。

多方消息指出，雙方皆有高度意願在自由市場開啟後迅速敲定新合約。談判焦點將圍繞如何維持火箭的薪資彈性，以確保未來能進一步補強，並續留核心年輕戰力，一如湯普森（Amen Thompson）、伊森（Tari Eason）與史密斯（Jabari Smith Jr.）等人。

范弗利特目前由經紀人保羅（Rich Paul）代理處理未來合約事宜，據了解他本人也希望能夠長留休士頓。火箭已將其球隊選項決定期限延至6月29日，為雙方保留更多協商時間。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

相關新聞

NBA／哈利伯頓發長文訴說傷後心聲 引用Kobe當年言論自勉

溜馬隊球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總冠軍賽G7受傷提前退場，最終也無緣奪下總冠軍。球團今天宣布傷勢為阿基里斯腱撕裂，下賽季恐無法回歸，哈利伯頓也在社群平台發長文訴說心聲。

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

「綠衫軍」塞爾蒂克隊今年在季後賽第二輪以2：4不敵尼克隊，還傷了球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum），今天傳出啟動...

NBA／傳火箭不執行范弗利特球隊選項 考量彈性空間重新議約

火箭本季繳出52勝的成績，排名西區第二，成功重返季後賽，雖止步首輪，但球團隨後迅速出手補強。透過一筆震撼聯盟的重磅交易，火箭自太陽迎來頂級球星杜蘭特（Kevin Durant），代價則是送出格林（Ja

NBA／快節奏球風導致？跟腱重傷案例創新高 骨科教授提警訊

搶七大戰發生阿基里斯腱撕裂重傷的溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton），今天完成手術後發了一篇長文訴說心境，許多球迷都留言鼓勵，期盼他能克服傷痛早日回歸球場。 在今年季後賽期間，

NBA／太陽拒絕810萬美元球員選項 米西奇將加盟土耳其勁旅

根據《PHNX Sports》記者布爾蓋特（Gerald Bourguet）稱，菲尼克斯太陽隊將拒絕塞爾維亞籍後衛米西奇（Vasilije Micic）下賽季810萬美元的球隊選項，今夏將成為自由球員

NBA／想在季後賽球隊打球！2冠前鋒布徹：我每個位置都能打

現年32歲的前鋒布徹（Chris Boucher）休賽季將成為自由球員，已連續效力暴龍隊7年的他，接受《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）訪問時坦言，如果看不到暴龍朝季後賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。