NBA／傳火箭不執行范弗利特球隊選項 考量彈性空間重新議約

火箭本季繳出52勝的成績，排名西區第二，成功重返季後賽，雖止步首輪，但球團隨後迅速出手補強。透過一筆震撼聯盟的重磅交易，火箭自太陽迎來頂級球星杜蘭特（Kevin Durant），代價則是送出格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks），以及今年選秀第10順位選秀權，外加5個未來二輪籤。

杜蘭特的加入無疑讓火箭戰力天花板再度升級，而球團目前也正積極補強圍繞杜蘭特的配角班底。擁有冠軍經驗的范弗利特（Fred VanVleet）即是這盤棋局中的關鍵一子。

根據《The Athletic》記者伊科（Kelly Iko）報導，火箭預計將不會執行范弗利特的球隊選項，為雙方在自由市場開啟後展開全新多年合約談判鋪路。這項戰略性操作有助於火箭隊爭取更大的財務彈性，以繼續打造具備爭冠實力的陣容。

范弗利特是在2013年休賽季加入火箭，為當時尚在重建中的年輕球隊帶來亟需的經驗。在他的後場指揮與總教練尤多卡（Ime Udoka）的攜手合作，搭配年輕潛力小將的養成，迅速將火箭從西區墊底蛻變為強權勁旅。

雖然范弗利特本季僅出賽60場，但他仍有場均14.1分5.5助攻3.7籃板的表現，即便外線命中率下滑，但他在休息室的領袖角色，以及組織能力、防守經驗，仍受到球團高層的肯定。

范弗利特當時是簽下3年1.3億美元的頂級合約，若執行最後一年合約，年薪將高達4490萬美元，薪資僅次於杜蘭特的5470萬美元。

多方消息指出，雙方皆有高度意願在自由市場開啟後迅速敲定新合約。談判焦點將圍繞如何維持火箭的薪資彈性，以確保未來能進一步補強，並續留核心年輕戰力，一如湯普森（Amen Thompson）、伊森（Tari Eason）與史密斯（Jabari Smith Jr.）等人。

范弗利特目前由經紀人保羅（Rich Paul）代理處理未來合約事宜，據了解他本人也希望能夠長留休士頓。火箭已將其球隊選項決定期限延至6月29日，為雙方保留更多協商時間。

商品推薦