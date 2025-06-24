NBA／快節奏球風導致？跟腱重傷案例創新高 骨科教授提警訊

搶七大戰發生阿基里斯腱撕裂重傷的溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton），今天完成手術後發了一篇長文訴說心境，許多球迷都留言鼓勵，期盼他能克服傷痛早日回歸球場。

在今年季後賽期間，哈利伯頓已經是第3位出現阿基里斯腱撕裂的球員，前兩位分別是公鹿球星里拉德（Damian Lillard）和塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）。

更怵目驚心的是，整個賽季下來，已經多達8位球員遭受阿基里斯腱傷勢麻煩，包含加盟鵜鶘沒多久就報銷的墨瑞（Dejounte Murray），以及溜馬的傑克森（Isaiah Jackson）、威斯曼（James Wiseman），還有金塊隊的荷姆斯（DaRon Holmes）、熱火隊的史密斯（Dru Smith）。

泰托姆第二輪傷到阿基里斯腱，綠衫軍連霸美夢破滅。 美聯社

其中，溜馬就集滿3個。據媒體統計，過往賽季出現最多阿基里斯腱重傷是2014-15年賽季的5次，意味著2024-25年賽季已經寫下歷史新高。此外，根據舊金山加州大學骨科教授潘迪亞（Dr. Nirav Pandya）的研究，在1990年至2023年間的32個球季中，NBA僅有45例阿基里斯腱撕裂，對比今年暴增的數字，讓他直言「極其異常」。

這讓外界也開始思考，為何近幾年阿基里斯腱撕裂傷已經成為發生頻率增高的重大傷病。潘迪亞點出了三大主因，分別是比賽節奏跑動相比過去更加快速激烈、賽程密集與休息天數不足，以及現代球員從青少年時期就長年參加各種賽事，身體過度損耗。

另一方面也有觀點提出，當今籃球風格在走向大量三分投射和導傳轉移的情況下，除了進攻端的擴大範圍，回到防守時同樣也要增加更多跑動距離，頻繁協防也消耗更多體能，在在都會增加雙腿阿基里斯腱的負擔。

34歲的里拉德面臨阿基里斯腱撕裂重傷。 美聯社

此外，還有一個說法指向現在球員相較於過往幾乎穿高筒球鞋，許多人都更偏好穿低筒鞋款，雖然進一步解放腳踝靈活度和橫向移動，且球員用鞋選擇性更多，但腳踝保護程度卻可能因此降低。而這個說法確實也有得到臨床研究的支持。

為了減少傷害，外界不斷提出改革建議，包括縮短82場例行賽場次、延長賽季時間、將比賽時間從48分鐘減為40分鐘、放寬輪休罰則、甚至取消「出賽滿65場才能角逐獎項」等條款。

NBA總裁席佛（Adam Silver）也曾表示，聯盟正積極討論如何減少傷病，但目前尚無計畫進行賽制調整。他表示：「其實本季季後賽傷病狀況已低於近10年平均值，是第2低的年份。」

杜蘭特是罕見能夠從跟腱重傷恢復身手。 路透社

潘迪亞也提到，運動文化的勇者精神某種程度也會增加大傷的風險。就像哈利伯頓早在第5戰就拉傷右小腿，但仍堅持打了接下來兩場重要戰役，這種被各界頌讚的「硬漢精神」，也讓重傷風險因此被忽略。

潘迪亞指出，小腿傷勢會加重阿基里斯腱的負擔，尤其在肌肉疲勞狀態下，更容易在爆發性強的動作中導致肌腱斷裂。2019年杜蘭特（Kevin Durant）曾歷經類似情況，從小腿拉傷到阿基里斯腱斷裂僅隔一個月。

儘管杜蘭特最終成功復出，但他只能是罕見例子，堪稱天生神力。潘迪亞直言：「除了杜蘭特，幾乎沒有NBA球員能在阿基里斯腱撕裂後恢復到原有水準。」例如已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）便是因跟腱撕裂重傷，籃球生涯逐步邁入終點。

已逝傳奇巨星布萊恩生涯尾聲也難逃跟腱撕裂重傷侵襲。 美聯社

面對阿基里斯腱撕裂發生案例快速攀聲的警鐘，潘迪亞也呼籲，聯盟乃至於球界應該及早採取行動：「我們不希望每年都有4、5位球星因可避免的傷病缺陣，導致系列賽結果被改寫。」

商品推薦