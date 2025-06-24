NBA／太陽拒絕810萬美元球員選項 米西奇將加盟土耳其勁旅
根據《PHNX Sports》記者布爾蓋特（Gerald Bourguet）稱，菲尼克斯太陽隊將拒絕塞爾維亞籍後衛米西奇（Vasilije Micic）下賽季810萬美元的球隊選項，今夏將成為自由球員的他，日前確定將加盟土耳其費內巴切籃球隊。
在杜蘭特被交易至火箭後，即將邁入重建期的太陽，全隊僅剩下核心布克（Devin Booker）為球隊「非賣品」，其他像是比爾（Bradley Beal）、「鬼神」艾倫（Grayson Allen）與前鋒奧尼爾（Royce O'Neale）等球員都有可能被交易出清，以減少薪資壓力。
這當中也包含後衛米西奇，在他征戰聯盟三季內，他共更換了三支球隊，分別是雷霆、黃蜂與太陽，他本季場均為6.6分、2.2籃板與3.1助攻。而本季上場時間不多且發揮有限的他，新賽季將重返歐洲打球，在獲得更多發揮機會的情況下，他將有望重新擦亮「傳奇後衛」的招牌。
這位曾兩度拿下歐洲聯賽冠軍、一次歐洲聯賽MVP的塞爾維亞傳奇，如今確定加盟土耳其球隊費內巴切，這支成立於1913年的老牌球隊，曾於2017年首度奪得歐洲籃球聯賽冠軍。
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