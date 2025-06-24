NBA／想在季後賽球隊打球！2冠前鋒布徹：我每個位置都能打

現年32歲的前鋒布徹（Chris Boucher）休賽季將成為自由球員，已連續效力暴龍隊7年的他，接受《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）訪問時坦言，如果看不到暴龍朝季後賽邁進，將考慮加入其他球隊。

布徹2017-18賽季只在勇士隊只打1場例行賽，該年勇士奪冠。2018-19賽季他在暴龍打28場例行賽，季後賽只出賽2場，該年暴龍也奪冠。2019-20及2021-22年季後賽共出賽13場，之後就沒有再打進過季後賽。

布徹去年出賽50場，平均得到10.0分4.5籃板，三分球命中率36.3%，是一名能守多個位置的球員。他受訪時直言，「我要繼續坐板凳等上場，然後什麼也不做嗎？我感覺已經這樣過2年了。這2年我們不是贏球的球隊，對我這個年紀來說，真的不能再待一支非季後賽球隊。」

他也提到溜馬隊托平（Obi Toppin）、麥克康奈爾（T.J. McConnell）及雷霆隊卡盧索（Alex Caruso），在季後賽中身為替補球員也能帶來價值，「他們都有明確的角色，我覺得我也能做到那樣。」

布徹也分析自己最大的優點，「除了控衛外，幾乎每個位置都能打，我會找到方法打出影響力且保持穩定。我現階段就是該成為球隊能信賴的球員，打有意義的比賽，扮演明確角色，而不是繼續猜自己會不會上場。」

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