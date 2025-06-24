NBA／傳尼克將面試鵜鶘助教博雷戈 上季曾備選湖人教頭
據《The Athletic》透露，尼克隊正為新賽季繼續尋找新主帥，除了先前傳出的布朗（Mike Brown）和簡金斯（Taylor Jenkins）外，鵜鶘隊現任助理教練博雷戈（James Borrego）也預計將加入面試。
尼克才剛迎來了20多年來的最佳賽季，以51勝31負的戰績並晉級東部決賽，最終在六場比賽中遺憾敗給溜馬。隨著紐約球迷對球隊的期望不斷上升，以及由布朗森（Jalen Brunson）領銜的優秀陣容，下賽季志在爭冠的他們，下一位總教練的聘任被視為是球隊能否「更上一層樓」的關鍵因素。
博雷戈以其精湛的分析能力和進攻戰術而聞名，他的執教經歷豐富，曾在馬刺名教波波維奇（Gregg Popovich）底下擔任助理教練多年，並於2018年至2022年間，擔任夏洛特黃蜂隊的總教練，帶領球隊取得了138勝163負的戰績。
此外，博雷戈也曾是2024年湖人隊主教練職位的最終候選人之一，但球隊最終聘請了雷迪克（JJ Redick）。儘管未能如願執掌這支歷史悠久、冠軍資歷雄厚的隊伍，但他的名聲依舊在教練圈相當響亮，他也與CAA（英國教練協會）保持良好關係。
目前尼克管理層抱持著撒網、開放的心態，積極網羅可能人選進入面試名單。即便外界更看好簡金斯與布朗兩人接任主帥，但博雷戈的加入無疑使尼克的候選人名單更加多元化。
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