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NBA／塞爾蒂克交易哈勒戴省12億豪華稅 仍有空間繼續賣

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈勒戴被綠衫軍交易到波特蘭。 路透社
哈勒戴被綠衫軍交易到波特蘭。 路透社

衛冕失利的塞爾蒂克，又面臨當家主力泰托姆（Jayson Tatum）因跟腱傷勢明年賽季報銷的噩耗，原本磨刀霍霍的王朝模式，如今也得針對陣容重新調整，更重要的是，在面對未來龐大薪資壓力以及隨之而來的嚴厲懲罰，球團首要目標自然會落在如何整理薪資空間。

身為營運總裁的史蒂文斯（Brad Stevens），一如他的風格，迅速就開出第一槍，將冠軍重臣、35歲的鐵衛哈勒戴（Jrue Holiday）送回波特蘭，換來西蒙斯（Anfernee Simons），外加兩枚第二輪選秀權。

哈勒戴先前簽下堪稱是養老保障的破億合約，如今還剩下3年、總值達1億444萬美元，其中包括2027-28賽季的球員選項；至於西蒙斯則是進入為合約年，年薪約2770萬美元。

這筆交易預計可為塞爾蒂克節省約470萬美元的薪資支出，並大幅減輕未來幾年的薪資壓力。薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，光是達成交易，塞爾蒂克就能降低多達4000萬美元（約11.8億台幣）的豪華稅。

不過馬克斯也補充道，雙方交易正式達成也要等到7月6日之後，意味著中間細節或籌碼可能還會有變化。

目前綠衫軍的團隊總薪資降到越過第二層豪華稅1800萬美元左右，仍需削減近2000萬美元，才能低於第二道豪華稅門檻；若想完全避開豪華稅，更需額外減薪2000萬美元。

因此，據聯盟消息人士指出，這筆交易只是塞爾蒂克重整薪資結構的第一步，包含傳言已久的波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）在內等多名球員，都可能會被列入交易名單之中。

西蒙斯現年26歲，上季場均貢獻19.3分4.8助攻，生涯三分命中率達38.1%，外線能力相當符合主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）的外線海戰術，不過其防守評價欠佳，未來是否會續留波士頓，還有待商榷。

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