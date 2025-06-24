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NBA／休賽季重點在「削減薪資」 綠衫軍不排除交易波神與懷特

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克隊中鋒波爾辛吉斯（左）與後衛懷特（右）。 路透社
塞爾蒂克隊中鋒波爾辛吉斯（左）與後衛懷特（右）。 路透社

本季衛冕失利的塞爾蒂克隊，將步入關鍵休賽期，管理層現預計將重點放在削減團隊薪資，以確保在奢侈稅線以下。據悉，陣中主力波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與懷特（Derrick White）都有可能成為交易包裹，當中最有可能與他們進行交易的球隊就是同樣來自東區的活塞。

上賽季奪冠的塞爾蒂克隊，本季的季後賽之旅卻相當坎坷，在次輪面對尼克以2：4遺憾出局，甚至傷了當家球星泰托姆（Jayson Tatum），下賽季能否重返東區強權之列仍存疑。

由於新的勞資協議，已超過第二層稅線的綠衫軍被迫做出陣容調整，據多方報導，波爾辛吉斯與懷特都將成為潛在的交易候選人，因球團無法再負荷他們高昂的薪資。

本季脫胎換骨的活塞隊，例行賽以44勝33敗的成績闖入季後賽，並與陣容實力更強的尼克隊打得「有來有回」，系列賽鏖戰了七場才敗下陣來，而下季旨在突破首輪的他們，需在休賽季透過交易得到更多具備大賽經驗的球員，以圍繞主控康寧漢（Cade Cunningham）打造陣容，而陣中如艾維（Jaden Ivey）、史都華（Isaiah Stewart）等多名年輕球員正是可被用來交易的資產。

活塞隊湯普森(左)、康寧漢(右)。 法新社
活塞隊湯普森(左)、康寧漢(右)。 法新社

波爾辛吉斯本季場均19.5分、6.8籃板和2.1助攻，然而本季卻因傷勢打打停停，僅出賽42場；至於本季打出亮眼表現、頂起綠衫軍「三當家」的懷特，場均可攻下16.4分與4.8助攻。

然而，下賽季兩人分別2810萬與3070萬美元的薪資將會是塞爾蒂克的一大負擔，若能將其交易，並換回更年輕的資產，有助於減少球團的薪資壓力。

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塞爾蒂克 Kristaps Porzingis Jayson Tatum

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