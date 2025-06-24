NBA／哈利伯頓發長文訴說傷後心聲 引用Kobe當年言論自勉

溜馬隊球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總冠軍賽G7受傷提前退場，最終也無緣奪下總冠軍。球團今天宣布傷勢為阿基里斯腱撕裂，下賽季恐無法回歸，哈利伯頓也在社群平台發長文訴說心聲。

哈利伯頓直呼，「除了震驚，我真的不知道該如何形容，言語無法表達這種失落帶來的痛苦，這種挫敗難以言喻，我努力一輩子才走到這一步，就這樣結束了？真是說不通。做完手術後，數不清有多少人對我說你會變得更強，這種話太老套。」

「這真的很糟，我的腳感覺像廢了，但我認為最痛的其實是我的心。感覺我在胡言亂語，但我知道當我挺過這一切後，我會回想起這件事，會為自己戰勝這一切感到驕傲。不讓你們看到我哭得那麼難看，把這些事都說出來的感覺真好。」

「25歲的我已學會一件事：上帝從不會給我們承受不了的挑戰。我知道我會跨過這一關，成為更好的人、更強的球員。老實說，就算現在阿基里斯腱撕裂，我也沒有後悔，我願意再來一次，一次又一次為這座城市、隊友們而戰，只為了那個創造非凡的機會。」

哈利伯頓也向印第安納球迷道歉，「如果有哪些球迷不該承受這些，那就是你們。我們會一起拼命努力，回到這個位置，跨過這道難關。我從不懷疑你們會支持我，我也希望你們知道我會一直挺你們。」

已故球星布萊恩（Kobe Bryant）2013年也遭遇同樣傷勢，哈利伯頓引用布萊恩的話自勉，「世界上還有比阿基里斯腱撕裂更大的挑戰，別再自怨自艾，找到那道曙光，用同樣的信念、動力和決心繼續努力。」

哈利伯頓強調會盡全力回歸，「我能走到今天這一步不是偶然，每天都逼自己變得更好，我會繼續這樣做。我感激每段讓我走到這裡的經歷，感激籃球界給我的所有愛，我不是必須經歷這一切，而是有幸經歷這一切。我感激前方這段路，看我如何挺過來，給我一點時間，我會重新振作，再次成為最好的哈利伯頓。」

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