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NBA／真正躺贏！雷霆19歲菜鳥寫特殊紀錄 一場未打已奪冠
不少名人堂巨星或是知名球星終其一生可能都難求一冠，雷霆小將托比奇（Nikola Topic）或許會讓他們很羨慕。
現年19歲又318天的雷霆潛力新秀托比奇，本季雖因傷未能上場，卻已經寫下歷史。他一場比賽沒打，但因為列名在雷霆的總冠軍賽登錄名單，因此有資格獲得一枚冠軍戒指，寫下聯盟罕見的超特殊資歷。
除此之外，托比奇還成為NBA史上第3年輕的冠軍成員。先前比他還年輕就奪冠的球員包括2004年活塞隊的塞爾維亞中鋒米利西奇（Darko Milicic），以及2022年勇士隊潛力新秀庫明加（Jonathan Kuminga）。
來自塞爾維亞的托比奇是身高6呎6吋的大型控衛，2024年以首輪第12順位被雷霆相中，但卻因左膝十字韌帶撕裂被迫提前賽季報銷。由於雷霆陣中青年才俊輩出，用樂透籤挑選托比奇被視為是一筆長期投資，著眼的是更長遠的未來藍圖。
雷霆本季團隊平均年齡僅25.6歲，是1976-77年拓荒者以來最年輕的冠軍球隊，陣中最老的卡盧索（Alex Caruso）也才31歲。
除了還沒滿20歲的托比奇，雷霆包含今年選秀會握有第15和第24兩個首輪選秀權在內，這5個賽季將有多達8個首輪選秀權和12個二輪選秀權，未來人才資產籌備相當炸裂。
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