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NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

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NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
綠衫軍啟動交易，將奪冠功臣哈勒戴送回當初僅「過水」的拓荒者。 路透
綠衫軍啟動交易，將奪冠功臣哈勒戴送回當初僅「過水」的拓荒者。 路透

「綠衫軍」塞爾蒂克隊今年在季後賽第二輪以2：4不敵尼克隊，還傷了球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum），今天傳出啟動交易將後衛哈勒戴（Jrue Holiday）打包送至拓荒者隊，換回2021年灌籃大賽冠軍西蒙斯（Anfernee Simons）以及兩個次輪選秀權。

塞爾蒂克在季後賽無緣衛冕，季後傳出正在進行幾名核心球員的交易談判，今天也正式跨出第一步，將去年幫助球隊奪冠的哈勒戴「送還」拓荒者。

哈勒戴在2023年9月的里拉德（Damian Lillard）三方交易案中被公鹿隊送往拓荒者，不過4天後又被送往塞爾蒂克換取波格登（Malcolm Brogdon）、威廉斯（Robert Williams III）以及兩個首輪選秀權，並在上賽季成為塞爾蒂克重要奪冠功臣之一。

隨著懷特（Derrick White）、普里查德（Payton Pritchard）的表現逐年提升，35歲且下賽季薪資高達3240萬美元的哈勒戴再次成為交易籌碼，今天被送回到當年曾「過水」的拓荒者，換回26歲的西蒙斯和兩個次輪選秀權。

曾在2021年拿下灌籃大賽冠軍的西蒙斯，過去3個賽季都是拓荒者不動先發後衛，上季平均拿下22.6分、5.5助攻，本季則有19.3分、4.8助攻，合約僅剩一年2767萬美元。

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