NBA／火箭奪冠賠率暴升 杜蘭特傳願以低於頂薪續約

NBA明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）昨天確定被太陽隊打包送往火箭隊，新賽季成為這支年輕勁旅的領航者，根據美國媒體報導，36歲的杜蘭特不僅願意以低於頂薪的價碼與火箭續約，幫助球隊在未來幾年順利留下幾名年輕好手，也期望能在休士頓結束球員生涯。

杜蘭特遭太陽打包與火箭換取格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）以及今年首輪籤和5次未來次輪籤，被認為是以遠低於行情的價碼完成交易案，杜蘭特的意願也成為促成這筆交易案的最大主因。

美國媒體報導，杜蘭特已經將火箭視為職業生涯最後一隊，除了希望在此高掛球鞋，也期待能夠帶領這支年輕球隊衝擊總冠軍；不過考量到未來幾年火箭主力陣容將面臨換約的狀況，合約僅剩一年的杜蘭特也傳出願意以低於頂薪的價碼與火箭續約，幫助球隊留下核心陣容甚至是能進行補強。

昨天杜蘭特轉戰火箭以及雷霆隊奪下隊史第二冠，對下賽季奪冠賠率造成衝擊，雷霆依舊是最被看好的奪冠隊伍，以季前奪冠賠率＋220位居榜首，創下自2018年賽季的勇士隊－168以來的新低，而緊追在後的則為騎士隊和火箭的＋800和尼克的＋850。

塞爾蒂克隊在泰托姆（Jayson Tatum）傷勢恢復狀況還沒有確定日程的情況下，奪冠賠率持續浮動，如果他能夠健康參賽，奪冠賠率可望直衝第二，僅次於雷霆；至於灰狼、湖人隊下賽季奪冠賠率＋1400，仍位居西區前段班。

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