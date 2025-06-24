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NBA／「真正的冠軍」言論引熱議 卡盧索澄清：我當時喝了三杯！

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆奪冠功臣「禿曼巴」卡盧索。 法新社
雷霆奪冠功臣「禿曼巴」卡盧索。 法新社

曾隨湖人奪冠、今助雷霆奪下冠軍金盃的「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）昨（23日）賽後談到這次奪冠才是「真正的冠軍」一詞，引發外界討論。

2020年卡盧索在新人賽季隨湖人奪下「泡泡園區」冠軍，在當時受新冠疫情影響，多支球隊在戰力不完整、球員狀態還未調整至最佳的情況下出戰季後賽，加上缺少主客場制度與球迷等因素，遭部分球迷認為該年的冠軍「水分過高」。

奪冠賽季後隔年，身價水漲船高的卡盧索以4年3700萬美元合約轉戰公牛；到了2024年卡盧索被雷霆用後衛吉迪（Josh Giddey）為代價進行交易互換，他因此再次改披戰袍。

今年季後賽中，卡盧索再度擦亮「冠軍球員」的招牌，展現高強度防守與精準的外線投射能力，在22場出賽、平均24.1分鐘的上場時間內，他可以拿下9.2分、2.7籃板、2.3助攻，還有1.9次抄截的高效率演出，幫助雷霆隊拿下搬遷至奧克拉荷馬市後的首座總冠軍。

賽後當卡盧索受訪時被問到奪下第二座總冠軍的感想時，他語帶幽默地說道：「現在我拿到真正的冠軍，沒人能再說些什麼了。」該發言被認為是在反擊那些說湖人冠軍「含金量不足」的言論，但卻引發球迷熱議，有不少支持湖人的球迷認為被冒犯，也有不少人認為他只是單純在開玩笑。

後續卡盧索在自己的社交媒體上澄清：「我當時已經喝了3瓶啤酒，這只是在諷刺！」

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雷霆 湖人 卡盧索

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