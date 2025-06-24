NBA／雷霆溜馬搶七大戰吸引目光 收視人數創近6年新高

儘管兩支小市場球隊的總冠軍對決在收視情況方面難免受限，但當雙方一路廝殺到搶七大戰時，許多球迷還是會停下來欣賞關注。報導指出，雷霆在總冠軍戰第7戰以103比91擊敗溜馬的這場戰役，成為近6年來收視最高的NBA總冠軍賽賽事。

根據尼爾森初步收視資料統計，美國時間上週日在ABC與ESPN+播出的這場搶七大戰，平均吸引了1653萬名觀眾，收視高峰出現在美東時間晚上9點45分至10點之間，達到1928萬人次。

這是自2019年多倫多暴龍在總冠軍賽第6戰擊敗尋求3連霸「宇宙勇」奪下隊史首冠以來，首度總冠軍賽突破1600萬收視人次。那場比賽達到1834萬人次觀看。

年輕雷霆軍整個賽季一路高歌奪下搬遷後首冠。 美聯社

而上一次出現總冠軍搶七大戰已經要追溯到2016年的勇士騎士之爭，當年騎士在1比3逆勢下完成史詩級逆轉，摧毀73勝勇士的連霸美夢，該場經典戰役的平均收視高達3102萬人次。

本屆總冠軍賽7場系列賽平均收視為1027萬人次，略低於去年塞爾蒂克與獨行俠的5場比賽，這5場系列賽的平均收視為1131萬人次。

哈利伯頓在第7戰首節受傷倒地畫面令人揪心。 路透社

此外，這7場賽事也是自5月第一週以來，全美收視率最高的一系列電視節目。

整體季後賽方面，ESPN與ABC在今年轉播了34場比賽，平均吸引612萬觀眾，較去年成長10%。這也顯示出球迷對於雷霆溜馬之間激烈戰況的高度關注。

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