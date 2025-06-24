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NBA／溜馬球團證實哈利伯頓阿基里斯腱撕裂 下賽季恐報銷
哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今年與溜馬隊上演驚奇之旅，但總冠軍賽G7首節因阿基里斯腱傷勢提前退場，最終輸給雷霆隊，無緣奪下隊史首冠。溜馬球團今天也證實，哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂，這傷勢可能使他下賽季報銷。
溜馬球團發表聲明：「哈利伯頓周一接受核磁共振檢查，確認為右腳阿基里斯腱撕裂。今天由歐麥利醫生（Dr. Martin O’Malley）於紐約特別外科醫院進行手術。」
由於現代醫療進步，聯盟已有不少球員從阿基里斯腱重傷回歸，杜蘭特（Kevin Durant）是最明顯的例子，席亞康（Pascal Siakam）相信哈利伯頓會是下一位，「我知道他一定能撐過來。幾年前我對籃球失去熱情，接著我被交易這裡，這些隊友讓我重拾快樂與信心，這群人太棒了。」
哈利伯頓昨天賽後在球員通道柱著拐杖，迎接隊友的畫面感動無數球迷，替補控衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）受訪時透露，「我們當時都很沮喪，結果他反過來安慰我們，這就是哈利伯頓，他真的太棒了。」
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