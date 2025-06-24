NBA／米道頓選擇3390萬球員選項 將續留巫師發揮老將餘熱

根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，巫師明星前鋒「米豆湯」米道頓（Khris Middleton）已選擇價值3390萬美元的球員選項，下賽季將續留巫師。

今年2月轉隊至巫師的米道頓，因膝傷影響，整季只出戰37場比賽，場均繳出11.9分、3.7籃板與4.1助攻，上場時間相較過去也有明顯落差。近幾年受傷病所苦的他，整體表現有逐漸下滑的趨勢，過去兩年他僅出賽88場，場均得分也從奪冠賽季的20分以上，下探至15分左右。

儘管如此，本季的米道頓在有限的上場時間內依舊是一位高效、穩定的得分手，他的58.8%真實投籃命中率並列生涯第三高，若換算成場均36分鐘的出賽時間，他可以得到近19分和6.4次助攻。

在今年交易截止日前，公鹿管理層為尋求更年輕的陣容，而發動交易，送出米道頓、強森（AJ Johnson）與選秀互換權給巫師，換來29歲前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）、小鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）以及次輪選秀籤補償。

現年33歲的米道頓，已征戰聯盟13年，他在效力公鹿的11年中，曾三度入選明星賽，生涯合計出賽776場，場均16.6分、4助攻、4.8顆籃板。下賽季將續留巫師的他，將持續發揮老將價值和冠軍經驗，幫助這支年輕的球隊繼續重建，期待有天能成長為季後賽勁旅。

Washington Wizards three-time NBA All-Star Khris Middleton has picked up his $33.3 million player option for the 2025-26 season, sources tell ESPN. pic.twitter.com/skVrixdlA5 — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年6月23日

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