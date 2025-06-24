NBA／杜蘭特交易案誰是贏家？ESPN評級：火箭B+、太陽B

火箭隊昨天確定交易來杜蘭特（Kevin Durant），只用格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）、今年首輪第10順位和5個次輪選秀權為代價。ESPN為交易評級，火箭得到B+，太陽隊則是B。

根據統計，火箭今年非快攻情況下，進攻效率只有第22名，依靠大量快攻和進攻籃板彌補不足，但到季後賽關鍵時刻（最後5分鐘5分差）難以維持，面對勇士隊3場進入關鍵時刻的比賽都吞敗。而杜蘭特是聯盟單打效率最高的球星，至少出賽500分鐘且使用率超過28%的球員中，只有約柯奇（Nikola Jokic）的真實投籃命中率高於杜蘭特。

杜蘭特加盟對火箭來說，最大的損失是布魯克斯，他與范弗利特（Fred VanVleet）及主帥尤多卡（Ime Udoka）打造出強悍的防守文化，如今外線人手變單薄。

湯普森（Amen Thompson）將填補缺口，他上季超越布魯克斯，成為火箭防守最強球員，將從4號位移至2號位，杜蘭特頂上4號位。火箭先發陣容將是范弗利特、湯普森、杜蘭特、森根（Alperen Sengun），第5人將由史密斯（Jabari Smith Jr.）和伊森（Tari Eason）競爭。

火箭這次交易沒動用重要選秀資產，保留來自太陽隊的2027年無保護首輪籤，以及2029年太陽、獨行俠、火箭三隊中前2好的首輪籤；還有2027年與籃網隊的首輪交換權。

被交易到太陽的格林(左)、太陽隊球星布克(右)。 路透

太陽則獲得B評價，報導提到，這筆交易對太陽來說算務實，因為本來就不可能拿回2023年交易來杜蘭特的等值資產。對太陽來說最壞的情況是為贏在當下，只把杜蘭特換成能搭配比爾（Bradley Beal）與布克（Devin Booker）的老將。不過目前為止，他們拿到2個年輕資產，2025年第10順位選秀權和23歲的格林，格林如果留下來，仍有機會開發潛力。

布魯克斯則空降為太陽最強外線防守者，但如果太陽想降低薪資、避免超過第二層豪華稅門檻，那布魯克斯可能被出清，他在聯盟中仍具交易價值。

回頭來看，杜蘭特交易對太陽來說確實是一場失敗。他們在杜蘭特效力三季期間只贏一個季後賽系列賽，2027與2029年首輪選秀權還在火箭手上，太陽現在唯一能做的，就是持續做出更好的決策，一點一滴改善陰暗的未來。

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