TPBL／國王G4慘敗 林書豪：什麼問題都有

尋求連兩年捧冠的新北國王隊，今天TPBL總冠軍賽第4戰下半場崩盤，終場以99：117敗給高雄全家海神隊，錯過率先「聽牌」機會，讓球隊當家球星林書豪形容球隊「什麼問題都有」，必須在第5戰前調整進步。

國王第3戰上演逆轉勝，在7戰4勝制的總冠軍系列賽取得2勝1敗優勢，今天又成落後一方，且在下半場差距持續擴大，18分吞敗寫下系列賽4戰最大差距。

賽後國王閉門會議許久，找慣例由客場球隊先出席記者會，也因國王開會時間較長，反是主場的海神先出席。國王教頭萊恩現身記者會後簡短表示，海神今天就是擊敗了國王，「我們知道這樣的拚勁和努力是不行的，這在總冠軍賽不該發生，我們要更好，回到主場，想辦法贏下比賽。」

今天16投5中拿下16分、10助攻的林書豪也說，今天球隊表現沒達到標準，「要專注在下一場，肯定不能有一樣的這種表現。」他認為球隊發生各種問題，但狀況不是出自教練團，來自球員本身，所以我們要負責任，進步。」

被海神嚴加看管的林書豪，今天再出現多次倒地畫面，一度有一拐一拐走路畫面的他也提到身體狀況沒大礙，「這是季後賽，沒問題，我OK。」

海神扳平系列賽，讓TPBL第一個總冠軍賽確定至少會打到周五高雄進行的第6戰，若打到第7戰將於本周日在新莊體育館進行。 國王林書豪（左）遭海神嚴加看防。圖／TPBL提供

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