雷霆當家亞歷山大包辦MVP、得分王 比肩喬丹、歐尼爾

雷霆隊當家球星亞歷山大迎接豐收賽季，先是奪下個人第一座ＮＢＡ年度ＭＶＰ並摘下得分王，昨天總冠軍賽「搶七」大戰再貢獻全場最高的廿九分和十二助攻，率隊擊敗溜馬隊，讓他再收下總冠軍賽ＭＶＰ榮耀，成就並肩各大傳奇球星。

根據紀錄，亞歷山大成為史上第十一位同年包辦年度ＭＶＰ和總冠軍賽ＭＶＰ的球員，若再加上得分王，更是史上第四人，「前輩」只有「天鉤」賈霸、「籃球大帝」喬丹和「俠客」歐尼爾。

以廿六歲年紀攀上生涯高峰，亞歷山大形容成為冠軍成員的心情難以置信、感覺很不真實，「還是孩子時，這是你的夢想、每個孩子的夢想，但你永遠不會知道是否會成真。我很感激也很開心我的夢想實現了，要和所有在我身邊、幫我實現夢想的人說聲『謝謝』」。他也強調，勝利不只屬於自己，屬於團隊、親友和所有球迷。

亞歷山大例行賽場均轟下卅二點七分，總冠軍賽也有卅點三分表現，第四戰更在最後五分鐘轟下全場卅五分中的十五分，寫下近五十年來紀錄，助隊逆轉扳平戰局。隊友霍姆葛倫在雷霆奪冠後也分享，亞歷山大總是以球隊勝利為優先，且非常努力、擁有獨特的思維，帶給隊友許多信心，是名真正的超級球星，「他整個賽季總是說從零開始，他不認為他有過太多起伏，場下場上都是出色的領導者」。

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