雷霆宰溜馬 暌違46年NBA封王

先是例行賽打下隊史最佳的六十八勝，以西區第一種子身分打進ＮＢＡ總冠軍賽的雷霆隊，昨天在聯盟史上第廿次的總冠軍賽「搶七」大戰力退溜馬隊，在爆滿球迷的主場以一○三比九十一收下本季最後一場勝利，迎接改名後的隊史第一座總冠軍。

雷霆前身西雅圖超音速隊曾在一九七九年捧冠，之後歷經二○○八年搬到奧克拉荷馬改名雷霆，一直沒有登頂紀錄。四年前新冠肺炎疫情的縮水賽季更只拿下廿二場勝利，但今年從例行賽就展現爭冠實力，昨天再克服半場落後一分劣勢，靠著第三節卅四比廿攻勢奠定勝基。

五年來從谷底到新科冠軍隊伍，摘下總冠軍賽ＭＶＰ的雷霆球星亞歷山大提到，球隊經歷許多挑戰，靠著團結走到現在，「我們為彼此付出，不在意個人數據，只在意勝利」。

不只球員年輕，二○二○年接下雷霆總教練兵符的戴格諾也僅四十歲，他提到球隊經過上季季後賽「二輪遊」後，展現出一支冠軍隊伍的態度，隊員間互相支持，「這在職業運動中很少見。我已經說過很多次，現在我要再說一次，這是支不尋常的隊伍，現在他們是冠軍了」。

同樣尋求隊史ＮＢＡ首冠的溜馬，以東區第四種子身分一路闖關，季後賽晉級路上依序淘汰公鹿隊、頭號種子騎士隊和尼克隊，不只一次投進致勝球的後場大將哈利伯頓是關鍵人物，但昨天第一節他就在沒有碰撞下倒地不起，剩下四分五十五秒就落淚離場；他的父親透露兒子是右腳阿基里斯腱受創，也讓哈利伯頓成為繼公鹿里拉德、塞爾蒂克隊泰托姆後，今年季後賽第三位傷到阿基里斯腱的球星。

哈利伯頓傷退前三分球四投三中，教頭卡萊爾坦言少了後場大將讓全隊陷入陰霾，但哈利伯頓中場時不斷在休息室鼓勵隊友，儘管目前傷勢狀況還不明朗，但相信廿五歲的球隊魔術師能強勢回歸，卡萊爾說：「他會回來的，我沒有接收到任何醫療資訊，但他遲早會回來的。」

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