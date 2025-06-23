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NBA／雷霆時代開啟！史上第2年輕總冠軍 最老才31歲

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷霆平均年齡不到26歲，未來有望打造新王朝。 新華社
雷霆平均年齡不到26歲，未來有望打造新王朝。 新華社

雷霆隊奪下2025年NBA總冠軍，這是球隊遷至奧克拉荷馬市17年來首度封王，完成一個歷史性的賽季與驚人的重建轉型。

曾經歷過「三少」時代的雷霆，後續面臨了徹底重建計畫，這一切都始於2019年。雷霆當時將喬治（Paul George）交易至快艇，換來當時僅一年的後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），並搭配多枚首輪選秀權。

當時總管普雷斯帝（Sam Presti）發文指出，「告別過去，正是開啟未來的起點。」如今證明，他們只花了短短數年時間就重返榮耀，寫下小市場球隊養成典範。

獲選總冠軍賽MVP的亞歷山大成為史上唯四能在單一賽季同時拿下得分王、年度MVP、總冠軍MVP的球員。他也成為自2015年柯瑞（Stephen Curry）以來，第一位在奪冠年同時獲年度MVP殊榮的球員。

雷霆另一關鍵要角威廉斯（Jalen Williams），他在總冠軍賽第5戰砍下生涯新高40分，而長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）儘管手感低迷，但在生死搶七戰貢獻18分、8籃板與5阻攻，是1974年聯盟開始統計阻攻以來，總冠軍第7戰最多阻攻紀錄之一。

雷霆核心陣容年輕，目前陣中僅兩位球員年滿27歲，最老的是主力替補卡盧索（Alex Caruso），他現在是31歲；雷霆成為NBA史上第2年輕的冠軍隊伍，平均年齡25.56歲，僅次於1976-77年的拓荒者。當時拓荒者平均25.03歲

隨著亞歷山大、威廉斯與霍姆葛倫皆有望續約，搭配滿手未來首輪選秀權，這支年輕團結且深度驚人的球隊，很有可能開啟令人膽顫的王朝。

雷霆也成為NBA現任總裁席佛（Adam Silver）12年任內的第9支冠軍隊伍，特別是近7年都是由不同球隊奪冠，寫下聯盟新猷，顯現當今球隊30支球隊競爭的廣度和強度。

雷霆未來是否能像當年柯瑞帶領勇士一樣開啟王朝，目前仍是未知數。但一切，都將從這座等待17年的冠軍開始。

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