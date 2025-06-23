NBA／成就傳奇賽季！SGA得分王兼兩大MVP 史上第4人

隨著雷霆大幅拉開比分差距，搶七大戰的結果也早早分出勝負，意味著雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）正式完成傳奇般的球季，雷霆終於拿到搬家後的首座總冠軍，亞歷山大更是全票通過捧起了總冠軍賽MVP獎盃，為他在2019年夏天被交易至雷霆以來，這段重建之旅寫下最輝煌的結局。

亞歷山大成為史上少數能在單季同時奪下年度MVP與總冠軍賽MVP的球員之一。他所加入的名單包括喬丹（Michael Jordan，4次）、詹姆斯（LeBron James，2次）、柏德（Larry Bird，2次）、鄧肯（Tim Duncan）、歐尼爾（Shaquille O’Neal）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、魔術強森（Magic Johnson）、摩西馬龍（Moses Malone）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與瑞德（Willis Reed）等傳奇巨星。

本季例行賽，亞歷山大場均攻下32.7分，總冠軍賽則是場均30.3分，不僅成為自2000年歐尼爾以來，首位同一賽季囊括得分王與總冠軍的球員，也是史上僅第5位完成此壯舉的球員，其他包括喬丹（6次）、賈霸、麥肯（George Mikan）與佛克斯（Joe Fulks）。

更難得的是，亞歷山大還完成了「得分王、年度MVP與NBA總冠軍」同季三冠王的驚人紀錄，先前僅有喬丹（4次）、歐尼爾與賈霸辦到過；這代表著，亞歷山大是21世紀以來首位達此成就的球星，更顯難能可貴。

Since MVP began in 1955-56, only 4 players have won the scoring title, MVP and NBA title in the same season in league history:



🏆 Shai Gilgeous-Alexander

🏆 Shaquille O'Neal

🏆 Michael Jordan

🏆 Kareem Abdul-Jabbar pic.twitter.com/lIEfJkHvIH — SportsCenter (@SportsCenter) 2025年6月23日

「很難相信我能成為那樣的一員，」亞歷山大在第7戰攻下29分、季後賽生涯新高12助攻後表示，「小時候每個人都會作夢，但你不會知道夢會不會實現，我很感恩，夢想真的成真了。」

根據《ESPN》資料，亞歷山大例行賽場均32.7分的表現也創下史上奪冠球員中的最高紀錄，甚至超越了1992-93年賽季的喬丹。當年喬丹是場均32.6分，不過他在總冠軍賽面對太陽6戰轟出場均41分的恐怖紀錄，至今無人能及。

「這不只是我一個人的勝利，」亞歷山大領獎時感性表示，「這是我家人的勝利，我朋友的勝利，是所有曾支持我的人的勝利，是給球迷的勝利。」

亞歷山大在7場系列賽中一共拿下212分，是自2015年詹姆斯以來總冠軍賽得分最多者，詹姆斯當年是215分；而他在季後賽累積15場破30分的表現，也僅次於喬丹與歐拉朱萬的16次。

亞歷山大最具代表性的表現，出現在總冠軍賽第四戰，他在最後5分鐘內狂砍15分，創下過去50年總冠軍賽單場最後5分鐘得分新高，帶領雷霆在客場逆轉取勝。

Shai Gilgeous-Alexander’s 2024-25 season



- NBA Champion

- Finals MVP

- MVP

- WCF MVP

- 1st Seed (Franchise Record)

- All NBA 1st Team

- Scoring Title

- All Star Starter

- Most 50, 40, 30 pt games

- 1st in +/-

- 2nd in steals



one of the greatest seasons of all time ⚡️ pic.twitter.com/YFuGAChXJa — ⛈️ (@GilgeousSZN) 2025年6月23日

「這種關鍵時刻，是偉大球星立下名號的時刻，是明星、名人堂球員會掌握的時刻，」亞歷山大說。「我想成為那種球員，讓這些榮耀跟著我的名字。」

2019年，亞歷山大作為喬治（Paul George）交易案的核心籌碼來到雷霆，與多枚首輪籤，其中之一後來選進威廉斯〔Jalen Williams〕，開啟了球隊重建之旅。當時雷霆清空主力陣容、進入重建期，亞歷山大選擇堅守伴隨，從單季22勝、24勝的低谷，一路挺進到如今68勝奪冠的榮耀。

雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）盛讚：「亞歷山大是一位非常穩重的人，也因為他的沉穩，能看見事物的可能性，而不只是眼前的現況。他不只是我們球隊的核心，更是我每天進球館最期待見到的夥伴。」

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