快訊

韓女團成員遭澎湖餐廳羞辱趕人 老闆還原始末：不受尊重才沒有好臉色

以牙還牙！伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言報復美國參戰

伊朗若封鎖荷莫茲海峽…亞洲這4國首當其衝！最慘情況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／哈利伯頓受重傷仍鼓舞全隊 溜馬隊友：以他為榮

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈利伯頓。 法新社
哈利伯頓。 法新社

溜馬隊當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）助隊把總冠軍賽逼到「搶七」大戰，不料今天驟死戰開賽不到7分鐘就傷到右腳阿基里斯腱，提前退出戰局，但他仍不斷鼓勵隊友，球隊以91：103敗給雷霆隊後也拄著拐杖和隊友擁抱、擊掌，展現的球星風範讓隊友直呼引以為榮。

25歲的哈利伯頓今年季後賽不斷施展魔法，場均貢獻17.7分、9.0助攻，累積傳出197個助攻寫下聯盟季後賽新猷，還不只一次投進不可思議的致勝球，但今天第一節在沒有碰撞下倒地，父親透露是阿基里斯腱受損；少了後場靈魂的溜馬上半場雖還以1分領先雷霆，但下半場攻守失序，挑戰隊史首冠夢碎。

溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）坦言，看到哈利伯頓受傷，全隊的心情都沉到谷底；今天替補貢獻16分的麥克康奈爾（T.J. McConnell）也形容，大家都為哈利伯頓感到哀傷；前鋒托平（Obi Toppin）更說，自己整場都在想這件意外。

離場時雖用毛巾遮住心碎神情，哈利伯頓仍打起精神，半場時不斷鼓勵隊友，麥克康奈爾說：「這就是他，發生這樣的事，能無私承受且繼續為我們加油。儘管他不能上場，我認為這說明哈利伯頓是多麼偉大的人，他是我接觸過最偉大的人之一。」

哈利伯頓在第5戰就傷到右腿，今天賽前訓練，他透露右腳仍有些僵硬和疼痛，但不影響出賽決心，讓隊友席亞康（Pascal Siakam）直呼以哈利伯頓為傲，「他這一年經歷很多事情，很多批評，這對個孩子來說太多了，他承受很多壓力並繼續奮戰，每天都如此。」

席亞康形容，哈利伯頓整個賽季完成許多不可思議的成就，「我非常以他為榮，當然沒能完成任務很痛苦，我非常想（奪冠），因為我知道他已經付出所有，沒能讓他和我們一起完成這件事讓人難過。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／G7無法施展魔術！哈利伯頓第一節傷退重傷溜馬

NBA／人人有功練！溜馬8人場均得分上雙 創總冠軍歷史新猷

NBA／溜馬席亞康翻白眼梗圖瘋傳！與哈利伯頓合演超精彩好球　

NBA／擋下雷霆客場開奪冠香檳 席亞康有望爭奪FMVP

相關新聞

NBA／雷霆終結溜馬逆襲魔法 搶七大戰勝出奪搬家後首冠

NBA史上第20次的總冠軍賽「搶七」大戰今天登場，西區龍頭雷霆隊在年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Ale...

NBA／兩大MVP全包了！亞歷山大成史上11人 並肩傳奇球星

先是拿下生涯第一座年度MVP，雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天在總冠軍賽轟下...

NBA／0號魔咒？里拉德、泰托姆、哈利伯頓都傷阿基里斯腱

今年季後賽屢次上演「神奇魔法」的溜馬隊當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton），今天卻沒能在史上第20次總...

NBA／G7無法施展魔術！哈利伯頓第一節傷退重傷溜馬

NBA史上第20次的總冠軍賽「搶7」大戰今天登場，不料第一節就出現傷兵，且是季後賽屢次上演「神奇魔法」的溜馬隊當家後衛哈...

NBA／搶七大戰前震撼彈！杜蘭特轉戰火箭 「2+6」交易籌碼曝光

就在總冠軍賽搶七大戰之前，太陽與火箭丟出震撼彈，傳聞已久的杜蘭特（Kevin Durant）交易案塵埃落定，他將在下個賽季轉戰休士頓。 36歲的杜蘭特正式結束與太陽的合作關係，根據《ESPN》記

NBA／哈利伯頓受重傷仍鼓舞全隊 溜馬隊友：以他為榮

溜馬隊當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）助隊把總冠軍賽逼到「搶七」大戰，不料今天驟死戰開賽不到7分鐘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。