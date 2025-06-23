NBA／哈利伯頓受重傷仍鼓舞全隊 溜馬隊友：以他為榮

溜馬隊當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）助隊把總冠軍賽逼到「搶七」大戰，不料今天驟死戰開賽不到7分鐘就傷到右腳阿基里斯腱，提前退出戰局，但他仍不斷鼓勵隊友，球隊以91：103敗給雷霆隊後也拄著拐杖和隊友擁抱、擊掌，展現的球星風範讓隊友直呼引以為榮。

25歲的哈利伯頓今年季後賽不斷施展魔法，場均貢獻17.7分、9.0助攻，累積傳出197個助攻寫下聯盟季後賽新猷，還不只一次投進不可思議的致勝球，但今天第一節在沒有碰撞下倒地，父親透露是阿基里斯腱受損；少了後場靈魂的溜馬上半場雖還以1分領先雷霆，但下半場攻守失序，挑戰隊史首冠夢碎。

溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）坦言，看到哈利伯頓受傷，全隊的心情都沉到谷底；今天替補貢獻16分的麥克康奈爾（T.J. McConnell）也形容，大家都為哈利伯頓感到哀傷；前鋒托平（Obi Toppin）更說，自己整場都在想這件意外。

離場時雖用毛巾遮住心碎神情，哈利伯頓仍打起精神，半場時不斷鼓勵隊友，麥克康奈爾說：「這就是他，發生這樣的事，能無私承受且繼續為我們加油。儘管他不能上場，我認為這說明哈利伯頓是多麼偉大的人，他是我接觸過最偉大的人之一。」

哈利伯頓在第5戰就傷到右腿，今天賽前訓練，他透露右腳仍有些僵硬和疼痛，但不影響出賽決心，讓隊友席亞康（Pascal Siakam）直呼以哈利伯頓為傲，「他這一年經歷很多事情，很多批評，這對個孩子來說太多了，他承受很多壓力並繼續奮戰，每天都如此。」

席亞康形容，哈利伯頓整個賽季完成許多不可思議的成就，「我非常以他為榮，當然沒能完成任務很痛苦，我非常想（奪冠），因為我知道他已經付出所有，沒能讓他和我們一起完成這件事讓人難過。」

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