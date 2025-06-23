NBA／太萌了！雷霆中鋒慶祝奪冠 兒子卻在懷裡睡翻

雷霆隊今天在NBA史上第20場總冠軍賽「搶七大戰」以103：91力退溜馬隊，奪下隊史搬到奧克拉荷馬後的第一個總冠軍，全隊賽後開心在主場慶祝，中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）兒子以利亞（Elijah）意外成為焦點，因為他在一片慶祝喧囂聲中卻在爸爸懷裡沉沉睡去，可愛模樣連NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）都特別發文。

雷霆賽後在場中迎接總冠軍盃，以利亞卻不為所動，在哈爾特斯坦手臂上睡得香甜，強烈對比的畫面馬上在社群上流傳，總冠軍賽開打前剛從太陽隊被交易到火箭隊的杜蘭特也笑說小哈爾特斯坦「倒下了」，再附上3個笑到流淚的表情符號，並恭喜雷霆奪冠。

"I guess it's not loud enough..."



Isaiah Hartenstein's son was sleeping through the raucous trophy celebration 😂 pic.twitter.com/XtEmb4E9T9 — NBA (@NBA) 2025年6月23日

27歲的哈爾特斯坦曾是德國國家隊成員，生涯先在立陶宛聯賽征戰，2017年奪冠後同年投入NBA選秀，被火箭隊選中，之後效力過金塊隊、騎士隊、快艇隊和尼克隊，去年和雷霆簽下3年合約，轉戰新東家第一年就成為締造隊史新頁的一員。

Lil Hartenstein is slumped 😂😂😂 congrats Okc. — Kevin Durant (@KDTrey5) 2025年6月23日

哈爾特斯坦今天繳出7分、9籃板、4助攻和1抄截成績單，總冠軍賽7場比賽場均貢獻5.6分、6.7籃板、2.3助攻、0.9抄截和0.3阻攻。

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