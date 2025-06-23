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NBA／攀上生涯最巔峰 亞歷山大：我們配得上冠軍頭銜

中央社／ 綜合外電報導
亞歷山大率領雷霆奪冠，生涯攀上巔峰。 路透社
亞歷山大率領雷霆奪冠，生涯攀上巔峰。 路透社

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）今天協助雷霆摘下NBA總冠軍後，獲封總冠軍賽最有價值球員。

法新社報導，26歲、來自加拿大的亞歷山大，成為繼詹姆斯（LeBron James）於2012-2013球季以來，首位在同個賽季包辦年度最有價值球員（MVP）和總冠軍賽最有價值球員（Finals MVP）的球星。

雷霆今天以103比91撂倒溜馬，亞歷山大賽後表示，這一冠「代表著一切。這是投入這項運動的原因，每項運動賽事都是為了求勝。我們有一支充滿競爭力的球隊，我們卯足全力成為冠軍，我們配得上冠軍頭銜。我們面對挑戰、臨危不亂，如今我們做到了」。

這位雷霆球星加入其他11名前輩行列達成雙料MVP成就，包括詹姆斯、「俠客」歐尼爾（ShaquilleO'Neal）、「石佛」鄧肯（Tim Duncan）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、「籃球大帝」喬丹（MichaelJordan）、「魔術」強生（Magic Johnson）、「大鳥」柏德（Larry Bird）、馬龍（MosesMalone）、「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和里德（Willis Reed）等。

亞歷山大今天在系列賽第7戰表現出色，終場有29分12助攻和5籃板之外，另有2次火鍋和1次抄截。系列賽有4場破30分，場均拿到30.3分5.6助攻4.6籃板1.6阻攻1.9抄截，投籃命中率44.3%，場均獲得10次罰球，命中率91.4%。

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NBA季後賽

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