NBA／「我們終於做到了」 SGA率雷霆奪冠大談5年蛻變之路
奧克拉荷馬雷霆奪下2025年NBA總冠軍，球隊當家後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在賽後記者會中，談及過去五年與雷霆一同成長的歷程，展現出作為球隊領袖的成熟與擔當。
「這一切非常難以置信。」亞歷山大一開場便如此形容奪冠感受。「我們經歷了很多起伏，尤其是過去幾年。這是一段值得紀念的旅程，現在能走到這一步，我真的非常感激。」
自2019年從快艇被交易至雷霆後，亞歷山大歷經球隊重建、輪換重整與年輕球員磨合期，如今終於帶領球隊站上最高舞台。他提到，「我剛來的時候我們是支很年輕的球隊，經歷了許多挑戰，但我們一步步往前。現在，我們就是總冠軍。」
當被問到球隊團隊合作的關鍵時，亞歷山大強調：「我們的團結無與倫比。我們每個人都為彼此付出，不在意個人數據，只在意勝利。這讓我們能打出最好的籃球。」在記者會中，亞歷山大也表達了對總教練戴格諾（Mark Daigneault）的感謝。「他給了我們信任與空間。他讓我們自由發揮，同時又建立清楚的標準與紀律。這種平衡非常不容易，但他做到了。」
而談及未來是否要用更多冠軍作為目標，亞歷山大表示：「我們當然想要更多，但我現在只想沉浸在這個時刻。奪冠太難了，每一座都值得好好慶祝。」
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