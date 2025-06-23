NBA／季後賽0號魔咒？小李、泰托姆、哈利伯頓都傷阿基里斯腱

今年季後賽屢次上演「神奇魔法」的溜馬隊當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton），今天卻沒能在史上第20次總冠軍賽「搶七大戰」施展身手，第一節就因腿傷離場，且父親透露是阿基里斯腱傷勢，不但無緣爭奪隊史首冠，下個賽季也可能報銷。

意外發生在第一節5分05秒，哈利伯頓接獲邊線發球後，一下球才啟動就重心不穩跌倒，當下就拍地表達痛楚。總冠軍賽第5戰時，哈利伯頓就傷了右腳，今天同樣右腳受創，他在4分55秒就落淚離場，父親接受場邊記者訪問時表示是傷到阿基里斯腱。

類似情形今年季後賽已經上演兩次，先是公鹿隊後場球星里拉德（Damian Lillard）第一輪受傷、公鹿系列賽不敵溜馬，接續衛冕軍塞爾蒂克隊的看板人物泰托姆（Jayson Tatum）第二輪也傷到阿基里斯腱，讓尼克粉碎「綠衫軍」連霸美夢。

In the 2025 Playoffs, three players wearing the number 0️⃣ jersey suffered Achilles injuries!



🚑 Damian Lillard

🚑 Tyrese Haliburton

🚑 Jayson Tatum



Should we say 0 is the cursed number?#NBAFinals2025 #halliburton #NBA pic.twitter.com/oDPiPfRRSh — Bulu 🪼 (@bbulutbb8) 2025年6月23日

里拉德和泰托姆都是受到阿基里斯腱傷勢，今天傷兵再加入哈利伯頓，三名球星背號還同樣都是「0」，成為今年季後賽的可怕巧合。

哈利伯頓雖提前傷退，仍留在場館，賽後撐著拐杖和錯過金盃的隊友一一擊掌，場面感人又哀淒。

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