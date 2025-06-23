NBA／從22勝到總冠軍 SGA激動喊話：不想再穿別隊球衣

雷霆隊在2025年總冠軍賽激戰7場終於擊敗溜馬，成功奪下隊史搬遷後的首座總冠軍。當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獲選為總冠軍賽MVP，成為史上第14位同年包辦例行賽MVP與FMVP的球員。

頒獎典禮上，聯盟主席席佛（Adam Silver）讚揚雷霆這支年輕隊伍展現團隊精神與特別文化，「你們是2025年NBA總冠軍，恭喜雷霆！」掌聲與喝采席捲整個球場。

雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）表示，「這是一支真正的『團隊』。他們年輕、成熟，為了勝利犧牲，這是身為總管的莫大榮幸。」主帥戴格諾（Mark Daigneault）則激動表示：「他們以冠軍的態度打球，也用冠軍的方式彼此支持。在職業體壇，這樣的氣氛並不常見。我說過很多次，這是一支與眾不同的球隊，而現在，他們是冠軍。」

亞歷山大整個系列賽表現穩定，賽後接受訪問時也明顯動情。「這不只是我的勝利，也是我家人、朋友和從小支持我的所有人共同的勝利。從一支22勝的球隊到如今成為冠軍，這是我們整季拚搏的結果，我們做到了！」

對於一度有可能競爭FMVP的後場搭檔威廉斯（Jalen Williams），亞歷山大更直言：「如果沒有他的關鍵進攻、防守與投籃，我們無法贏得這個冠軍。這份MVP也屬於他，我們會一起分享這段歷史時刻。」

對此，威廉斯則謙虛回應：「隊友們在整個季後賽推動我挺過逆境，我只是回報他們的信任。能成為雷霆歷史上第一冠的一份子，是種特別的榮幸。」

“We don’t win this without him, this is as much my FMVP as it is his”



— SGA in his speech about JDub 🥹

pic.twitter.com/vGdgktgBdt — SportsPostingWs (@TheSportsBrawls) 2025年6月23日

當家長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）則分享自己從傷勢中重返球場的艱辛過程，「骨折、瘀傷都會過去，但冠軍是永遠的。我為自己、為隊友、為這座城市感到驕傲。」雷霆老將卡盧索（Alex Caruso）也感性地說：「這些年經歷了不少起伏，能成為這個年輕團隊的一員，每天都充滿歡笑與動力。他們讓我樂於每天投入比賽。」

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