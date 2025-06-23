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NBA／兩大MVP全包了！亞歷山大成史上11人 並肩傳奇球星

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷霆後衛年度MVP亞歷山大（中）高舉決賽MVP獎杯，與隊友們一起慶祝勝利。 美聯社
雷霆後衛年度MVP亞歷山大（中）高舉決賽MVP獎杯，與隊友們一起慶祝勝利。 美聯社

先是拿下生涯第一座年度MVP，雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天在總冠軍賽轟下全場最高29分、12助攻，率隊下半場拉開差距，終場以103：91擊敗溜馬隊，奪下改名雷霆後的第一座總冠軍，亞歷山大也沒意外獲得總冠軍賽MVP，成為史上第11人。

在亞歷山大締造紀錄前，NBA史上共有14位球員在同個賽季獲得年度MVP和總冠軍MVP，不過總冠軍賽MVP直到1968-69年賽季才開始設立，所以庫西（Bob Cousy）、羅素（Bill Russell）和張伯倫（Wilt Chamberlain）都沒有拿過總冠軍MVP的肯定；勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）是2014-15年賽季MVP，但當時總冠軍賽MVP頒給伊古達拉（Andre Iguodala）。

10位同年獲得年度MVP和總冠軍賽MVP的球員中，里德（Willis Reed）1970年成第一人，「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）隔年也締造紀錄，還有1983年的摩西馬龍（Moses Malon），「大鳥」柏德（Larry Bird）兩度包辦兩座MVP，「魔術」強森（Magic Johnson）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）4度獲獎，「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、「石佛」鄧肯（Tim Duncan）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）。

亞歷山大今天不止成為特別英雄榜第11人，更是包辦年度MVP、分區冠軍賽MVP和總冠軍賽MVP的史上第4人。

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