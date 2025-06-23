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NBA／杜蘭特活動現場被告知遭交易 轉戰火箭坦言早有預感

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特。 法新社
杜蘭特。 法新社

杜蘭特（Kevin Durant）確定轉戰休士頓火箭，這筆震撼交易終於在週日塵埃落定。然而最戲劇性的畫面並非來自記者會或推特，而是杜蘭特本人在紐約參加活動的現場舞台上，當場從觀眾口中得知消息，引發台上台下一片譁然。

杜蘭特當時正出席「Global Game Changers」座談會，當觀眾高喊「你被交易到火箭了！」時，他與主持人魯克斯（Taylor Rooks）一度面露疑惑，接著笑著詢問觀眾「你剛剛說什麼？」確認消息無誤後，他淡定地說出：「讓我們走著瞧」現場氣氛瞬間沸騰。魯克斯接著問他心情，他則幽默地回應：「德瑞克（Drake）那首〈Raining in Houston〉就是我的比賽日指定歌單。」

根據《USA Today》報導，這筆交易案中，火箭送出格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）、2025年首輪第10順位選秀權與五個次輪籤，以換取這位36歲的15屆全明星前鋒。杜蘭特事後接受訪問坦言，他早已知道雙方有談判，只是不清楚交易何時完成，「過去幾週真的太瘋狂，但我很高興這件事總算告一段落。」

當被問到為何選擇火箭為首選之一時，杜蘭特表示，「他們剛打出一個很棒的球季，我相信自己可以成為很好的補強。」他補充說道：「你知道嗎，有時候你的職業生涯就這樣被他人決定，這種感覺令人焦慮。但當你有機會主導選擇，並加入一支重視你的球隊，我真的很期待。」

對於與太陽的結束關係，杜蘭特語帶保留地說：「他們想我走……他們得到他們想要的，我也得到了我想要的，我們就此分道揚鑣，祝他們好運。」自2023年加盟太陽以來，杜蘭特與布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）所組成的三巨頭僅合體出賽45場，始終難以發揮完整戰力，最終以失敗作收。

儘管即將年滿37歲，杜蘭特依舊維持頂尖身手，上季場均得分仍超過27分。火箭上季在總教練尤多卡（Ime Udoka）帶領下繳出52勝30敗的佳績，如今再添杜蘭特這位老將核心，將與范弗利特（Fred VanVleet）、湯普森（Amen Thompson）、史密斯（Jabari Smith Jr.）與申京（Alperen Sengun）聯手，打造攻守兼備的年輕陣容。

外界關注的焦點已從交易本身，轉移到這支年輕球隊如何與杜蘭特磨合。他將是火箭年輕核心的重要引導者，也有望讓休士頓正式重返西區強權之列。

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