NBA／哈利伯頓倒地遺憾告別賽季 父親證實右跟腱受傷

溜馬隊當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在首節比賽中非接觸式倒地，經賽後證實傷勢為右腿下方的阿基里斯腱受傷，確定無法再回到比賽中。這對溜馬而言無疑是致命打擊，也讓他本季的驚艷表現畫下極為遺憾的句點。

根據現場美國媒體報導，哈利伯頓自總冠軍賽第5戰以來便持續受到右小腿拉傷困擾，但仍選擇帶傷出戰。「他知道這樣上場有風險，但他告訴我，如果不拚這一把，他會後悔一輩子。」《ABC》場邊記者麗莎（Lisa Salters）表示。

後續比賽進行到中場時，麗莎也再次報導來自哈利伯頓父親的消息，證實他的傷勢為阿基里斯腱受傷，目前在休息室接受治療，家人皆陪伴在側。「他的父親表示，雖然情況不樂觀，但哈利伯頓情緒仍算穩定，正一邊治療一邊看比賽，替隊友們加油。」

哈利伯頓是在第一節進攻切入時無預警倒地，表情痛苦明顯，隊友們見狀紛紛上前關心，最終他由工作人員攙扶退場返回休息室。這場災難性的傷勢，也讓哈利伯頓在今年季後賽的英勇表現提前畫下句點。

哈利伯頓例行賽場均可貢獻18.6分、9.2助攻、3.5籃板與1.4抄截，投籃命中率47.3%，三分命中率38.8%，場均命中3顆三分球。到了季後賽，他更進一步繳出場均17.7分9助攻6籃板1.4抄截的成績單，命中率46.1%，三分命中率32.9%，場均命中2.3顆三分球，多次在關鍵時刻挺身而出，成為球隊致勝英雄。

而在這場關鍵第7戰，帶傷奮戰的哈利伯頓展現絕佳狀態，開局4投3中拿下9分，無奈只打了7分鐘卻因重大傷勢黯然退場。

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