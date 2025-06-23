NBA／比爾交易難產 傳太陽隊考慮買斷解套

根據歐康納（Kevin O'Connor）在節目中的報導，太陽隊內部仍積極尋求交易比爾（Bradley Beal），若未能成功出清，球隊也已準備啟動買斷機制，盼能進一步清理薪資結構。

太陽內部人士甘巴德羅（John Gambadoro）透露，球隊對於處理畢爾的方向相當明確，目前仍以交易為首選，但若無隊伍願意承接畢爾的巨額合約與交易否決權，最終不排除與其協議買斷。

The Phoenix Suns are looking to move Bradley Beal, per @TheAthletic pic.twitter.com/F349nBFwV6 — NBACentral (@TheDunkCentral) 2025年6月22日

比爾在2025-26賽季年薪高達5360萬美元，2026-27賽季更握有5710萬美元的球員選項。此外，他所持有的完全交易否決權（No-trade clause）也讓任何潛在交易案變得更為複雜，需取得他本人同意才可成行。

太陽在與火箭隊完成杜蘭特（Kevin Durant）交易後，將迎來格林（Jalen Green）與布魯克斯（Dillon Brooks），預期後場人手將相當擁擠，加速比爾被清出輪替的壓力。隨著球隊進入全面重整階段，比爾的去留已成為休賽期的重要看點之一。若能完成交易或買斷，太陽也將進一步為未來鋪路，打造全新陣容框架。

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