快訊

罵韓女團成員「阿家生蠔被負評灌爆」 老闆坦言不介意：負面行銷促觀光

未來1周高溫上看36度 周末須留意熱帶系統發展

NBA／比爾交易難產 傳太陽隊考慮買斷解套

聯合新聞網／ 綜合外電報導
太陽不排除與比爾協議買斷。 法國新聞社
太陽不排除與比爾協議買斷。 法國新聞社

根據歐康納（Kevin O'Connor）在節目中的報導，太陽隊內部仍積極尋求交易比爾（Bradley Beal），若未能成功出清，球隊也已準備啟動買斷機制，盼能進一步清理薪資結構。

太陽內部人士甘巴德羅（John Gambadoro）透露，球隊對於處理畢爾的方向相當明確，目前仍以交易為首選，但若無隊伍願意承接畢爾的巨額合約與交易否決權，最終不排除與其協議買斷。

比爾在2025-26賽季年薪高達5360萬美元，2026-27賽季更握有5710萬美元的球員選項。此外，他所持有的完全交易否決權（No-trade clause）也讓任何潛在交易案變得更為複雜，需取得他本人同意才可成行。

太陽在與火箭隊完成杜蘭特（Kevin Durant）交易後，將迎來格林（Jalen Green）與布魯克斯（Dillon Brooks），預期後場人手將相當擁擠，加速比爾被清出輪替的壓力。隨著球隊進入全面重整階段，比爾的去留已成為休賽期的重要看點之一。若能完成交易或買斷，太陽也將進一步為未來鋪路，打造全新陣容框架。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

NBA季後賽

相關新聞

NBA／搶七大戰前震撼彈！杜蘭特轉戰火箭 「2+6」交易籌碼曝光

就在總冠軍賽搶七大戰之前，太陽與火箭丟出震撼彈，傳聞已久的杜蘭特（Kevin Durant）交易案塵埃落定，他將在下個賽季轉戰休士頓。 36歲的杜蘭特正式結束與太陽的合作關係，根據《ESPN》記

NBA／雷霆終結溜馬逆襲魔法 搶七大戰勝出奪搬家後首冠

NBA史上第20次的總冠軍賽「搶七」大戰今天登場，西區龍頭雷霆隊在年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Ale...

NBA／兩大MVP全包了！亞歷山大成史上11人 並肩傳奇球星

先是拿下生涯第一座年度MVP，雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天在總冠軍賽轟下...

NBA／0號魔咒？里拉德、泰托姆、哈利伯頓都傷阿基里斯腱

今年季後賽屢次上演「神奇魔法」的溜馬隊當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton），今天卻沒能在史上第20次總...

NBA／G7無法施展魔術！哈利伯頓第一節傷退重傷溜馬

NBA史上第20次的總冠軍賽「搶7」大戰今天登場，不料第一節就出現傷兵，且是季後賽屢次上演「神奇魔法」的溜馬隊當家後衛哈...

NBA／雷霆時代開啟！史上第2年輕總冠軍 最老才31歲

雷霆隊奪下2025年NBA總冠軍，這是球隊遷至奧克拉荷馬市17年來首度封王，完成一個歷史性的賽季與驚人的重建轉型。 曾經歷過「三少」時代的雷霆，後續面臨了徹底重建計畫，這一切都始於2019年。雷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。