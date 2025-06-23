NBA／布雷迪盛讚詹姆斯是史上最偉大 溫班亞瑪自嘲：搞不好我會比你早退休
在紐約舉行的 Fanatics Fest 活動上，三代體壇巨星齊聚一堂，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）、與21歲法國新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）三人在詹姆斯主持的脫口秀中暢談，帶來跨時代的對談與精彩花火。
布雷迪在節目中毫不掩飾對詹姆斯的推崇，甚至將他視為整個運動史上的最偉大人物之一。
「在這麼高的強度下，他從18歲進入NBA開始就備受關注，無論是參加奧運、轉戰不同球隊，他總是以正確的方式處理一切。」布雷迪說：「他總是能超越外界的雜音與質疑，持續打出表現。你們正在見證歷史上最偉大的運動員，希望大家能真正珍惜。」
在現場趣談中，布雷迪提到每次造訪紐約，總會被巨人迷調侃輸掉的兩次超級盃，「有人直接問我：『當曼寧（Eli Manning）的兒子是什麼感覺？』」引來全場哄堂大笑。
談到退役話題時，詹姆斯開玩笑說：「布雷迪打到59歲才退休，我應該也能撐一陣子。只是現在這小子（指溫班亞馬）老是把我火鍋蓋到觀眾席，可能會逼我提前結束生涯。」
沒想到年僅21歲的溫班亞瑪聽完後也不甘示弱、幽默回敬：「說不定是我比你先退休。」由於他本季因右肩血栓提前報銷，也讓這句話帶有些許自嘲意味。
本季溫班亞瑪場均3.8阻攻高居聯盟第一，是近年最具潛力的防守長人之一。面對39歲、仍能維持高檔輸出的詹姆斯，他的致敬與玩笑，也展現出新世代球員對傳奇的尊敬與對話。
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