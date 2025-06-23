NBA／G7無法施展魔術！哈利伯頓第一節傷退重傷溜馬

NBA史上第20次的總冠軍賽「搶7」大戰今天登場，不料第一節就出現傷兵，且是季後賽屢次上演「神奇魔法」的溜馬隊當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton），他運球突破時在沒碰撞下撲倒在地，當下無法起身，透過攙扶才回到休息室。

意外發生在第一節5分05秒，哈利伯頓接獲邊線發球後，一下球才啟動就重心不穩跌倒，當下就拍地表達痛楚；他的掉球除讓雷霆發動快攻拿下2分，4分55秒比賽暫停時自己仍不斷錘地、面露痛楚，第一節沒打完就離場。

哈利伯頓第5戰就有腿傷在身，美國媒體報導，成為溜馬打進總冠軍賽大功臣的後場靈魂，今天應是傷到同樣位置。哈利伯頓退場時臉用毛巾掩住，仍難掩難過氣氛。

退場前哈利伯頓狀況非常好，三分球4投3中，包辦球隊前16分的9分；在他退場後，溜馬在東區冠軍賽MVP席亞康（Pascal Siakam）領軍下和雷霆緊咬比分，第一節打完以22：25微幅落後西區龍頭。

場邊記者稍後更新哈利伯頓狀況，關鍵第7戰確定無法回歸。

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