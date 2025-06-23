NBA／溜馬利多？佛斯特吹判爭議多 排除搶七大戰執法

NBA總冠軍賽即將迎來搶七大戰，但「屢受爭議」的資深裁判佛斯特（Scott Foster）卻未獲選擔任本場比賽的三名主要裁判，也讓不少球迷高呼「溜馬賺到了」。

雷霆與溜馬這場終極大戰是自1976年NBA與ABA合併以來第9次總冠軍賽搶七，將由凱波斯（James Capers）、提文（Josh Tiven）與萊特（Sean Wright）三人負責執法，威廉斯（James Williams）則為替補裁判。

令人意外的是，曾執法過18屆總決賽、26場總決賽賽事、經驗最豐富的佛斯特，並未被安排參與這場關鍵戰役。先前外界普遍預測他將不僅會出任裁判，甚至有望擔任場上裁判長，尤其他已於6月13日第4戰中執法。

然而，由於第4戰雷霆客場獲勝後，網路上出現大量針對吹判以及佛斯特本人的批評聲浪，特別是來自溜馬球迷。美國媒體也統計，佛斯特在今年季後賽執法了7場比賽中，有4場是雷霆的賽事，最終雷霆都順利拿下勝利，加深了外界對於「雷霆必勝裁判」的印象連結。

針對這些質疑批評聲浪，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）甚至還在第5戰前公開為佛斯特護航。

「我看到外界對裁判，尤其是佛斯特的一些評論，真的很糟糕。我認識他已經30年了，他是優秀的裁判，這次季後賽的表現也非常出色。」卡萊爾表示。

「外界那些荒謬、不公平、不理性又愚蠢的指控，真的令人無法接受。」卡萊爾雖未具體說明他所指的質疑內容，但明顯是力挺佛斯特的吹判尺度。

佛斯特長年被視為NBA頂尖裁判之一，卻也因爭議判決而成為焦點人物，經常引發球隊與球迷的不滿。另一方面，同樣也有不少爭議的資深裁判托尼兄弟（Tony Brothers）也沒有執法這場重要的搶七比賽。

與凱波斯一同執法搶七大戰的提文與萊特，也曾在第4戰與佛斯特同場執法。提文此次是第6度參與總冠軍賽，即將迎接個人第10場總冠軍賽執法，萊特則是第2度參與總冠軍賽，累計第3場。

替補裁判威廉斯在這個系列賽已出任過第2與第5戰的裁判，是唯一3度參與本系列賽裁判團的裁判。相較之下，佛斯特僅在第4戰出任主審一次，未再被指派擔任任何角色。

NO SCOTT FOSTER FOR GAME 7. pic.twitter.com/vzz10bLKNY — theScore (@theScore) 2025年6月22日

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