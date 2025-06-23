NBA／搶七大戰前震撼彈！杜蘭特轉戰火箭 「2+6」交易籌碼曝光

就在總冠軍賽搶七大戰之前，太陽與火箭丟出震撼彈，傳聞已久的杜蘭特（Kevin Durant）交易案塵埃落定，他將在下個賽季轉戰休士頓。

36歲的杜蘭特正式結束與太陽的合作關係，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，太陽將他交易至休士頓，換回格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）、2025年選秀會第10順位選秀權，以及5個未來的二輪選秀權。

杜蘭特將在2024-25年迎來個人生涯第18個賽季，過去一季他仍保持高檔水準，場均繳出26.6分、6.0籃板與4.2助攻，投籃命中率高達52.7%，三分命中率更達43%。

對於上季以西區第2種子晉級季後賽，卻在首輪苦戰七場遭勇士淘汰的火箭而言，杜蘭特的到來無疑是補上進攻火力最後一塊拼圖。這位15度入選全明星的頂級前鋒，有望協助這支年輕球隊朝總冠軍發起挑戰。

杜蘭特被交易的消息並不令人意外，外界早已預期他會在休賽季離開太陽，而據傳火箭、熱火與馬刺正是他傾向的新東家之一，如今趕在選秀會前達成共識，杜蘭特也稱得上得償所願。

籌組高薪三劍客的太陽最終僅取得36勝，未能晉級季後賽，淪為笑柄，這也是他們自2020年以來首次缺席季後賽，球隊也似乎準備進入另一個重建階段。此次交易他們換來23歲潛力後衛格林，以及今年的第10順位選秀權和多個次輪籤，為未來鋪路。

火箭將成為杜蘭特生涯效力的第5支球隊，他先後穿上過超音速（雷霆前身）、雷霆、勇士、籃網與太陽戰袍，如今將在休士頓開啟新篇章，力拚生涯第3座總冠軍。

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