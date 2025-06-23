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NBA／人人有功練！溜馬8人場均得分上雙 創總冠軍歷史新猷

聯合新聞網／ 綜合外電報導
不單純依靠兩大核心席亞康和哈利伯頓的進攻，溜馬展現團隊均衡體系，成了今年季後賽一大亮點。 路透社
不單純依靠兩大核心席亞康和哈利伯頓的進攻，溜馬展現團隊均衡體系，成了今年季後賽一大亮點。 路透社

溜馬前鋒透納（Myles Turner）近日以「友誼的力量」來形容球隊挺進2025年NBA總冠軍賽的旅程，展現這支團隊不同於傳統的奪冠之路，靠的不是一兩位超級球星的主宰，而是全隊齊心協力、彼此依賴的團隊精神。

這種團結的力量在數據上有清楚印證。本屆季後賽，溜馬成為NBA史上首支有8位球員單一季後賽得分超過200分的球隊。

這八人分別是席亞康（Pascal Siakam）的456分、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的390分、透納的311分、奈史密斯（Aaron Nesmith）的288分、奈哈德（Andrew Nembhard）的272分、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的219分、托平（Obi Toppin）的216分與麥克康奈爾（T.J. McConnell）的202分。

而在總冠軍賽前6戰中，這8位球員全都場均得分上雙，同樣創下NBA總冠軍賽新猷。席亞康（19.8分）、哈利伯頓（14.8分）、托平（12.8分）、透納（11.3分）、麥克康奈爾（11.3分）、奈哈德（11.2分）、奈史密斯（10.5分）與馬瑟倫（10.5分）共享進攻責任，成為主帥卡萊爾（Rick Carlisle）「人人有功練」體系的最佳體現。

對比之下，對手雷霆則是符合傳統進攻得分分配模式，陣中只有4名球員在總冠軍賽場均得分達到兩位數，主要進攻重心集中在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯（Jalen Williams）身上。

這樣的球隊風格差異成了今年總冠軍賽一道有趣的風景，雙方誰能運作更有效率，勢必也會成為搶七大戰的勝負關鍵。

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