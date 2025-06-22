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NBA／康納頓執行球員選項續留 公鹿仍有中產特例可用

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿後衛康納頓（左）本季表現低迷。 路透
公鹿後衛康納頓（左）本季表現低迷。 路透

據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）透露，公鹿隊後衛康納頓（Pat Connaughton）已經行使了2025-26年賽季價值940萬美元的球員選項，這意味著他下個賽季將續留公鹿。

康納頓是在2015年選秀會以第二輪41順位加入NBA，在拓荒者效力3個賽季後，2018年以自由球員身份與公鹿簽約。隨後幾年內，康納頓逐漸成長為球隊陣中的關鍵輪替球員，他是公鹿隊自2021年奪冠以來，少數幾名還保有奪冠經驗的球員。其他也包含「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、波提斯（Bobby Portis）、洛培茲（Brook Lopez）等人。

2023年康納頓與密爾瓦基公鹿隊簽訂了一份為期3年、價值2800萬美元的合約。

現年32歲的他，本季上場時間僅為14.7分鐘，是自加盟公鹿以來最少的一個賽季，並且只打了41場比賽，他今年場均可貢獻5.3分、2.7籃板、1.7助攻，投籃命中率為46.9%，寫下近幾年最低迷表現。下個賽季續留球隊的他，勢必要打出更亮眼的表現，才有可能爭取更優渥的薪資合約。

《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）表示，即使現在賬面上有940萬美元，公鹿隊今夏的團隊薪資預計仍在第一層豪華稅門檻之下，他們能夠以1410萬美元的中產階級特例再簽下一名球員。

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公鹿 Giannis Antetokounmpo

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